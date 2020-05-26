26 мая 2020 года в Интернете состоялась презентация виртуального тура «Разрушенные храмы дореволюционного Киева», который приоткрывает тайны столицы Украины и её советской истории. Тур опубликовали на YouTube-канале «Витражи: о вере в красках», сообщает СПЖ.

Пропорции храмов автор работы максимально приблизил к реальности, работы сопроводили исторической справкой о судьбе каждого храма.

В основу тура легла исследовательская работа Андрея Германа. Он был поражён, когда узнал, что его дочь учится в школе, которую построили на месте одного из разрушенных храмов Киева.

Герман решил открыть киевлянам и гостям города малоизвестную правду о Киеве и о том, что с ним сотворили большевики и коммунисты. Он изучил историю города и подготовил подборку фото, на которых совместил изображение современных улиц Киева со сделанными в прошлом веке фотографиями города.

«Мы ходим по улицам своих больших и малых городов и часто не предполагаем, что в том или ином месте был храм, где собирались христиане и молились Богу. Можно тысячу раз проходить рядом с каким-либо домом или административным зданием и не знать, что место это свято», — отметил Герман на страницах портала «Православная жизнь», где впервые его работу опубликовали в виде простой подборки фото.

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