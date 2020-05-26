Русская линия
Сводка новостей от 26 мая 2020

Храмы, которые мы потеряли благодаря большевикам
В Интернете опубликовали онлайн-тур «Разрушенные храмы дореволюционного Киева»…

Храмы Киева, уничтоженные большевиками26 мая 2020 года в Интернете состоялась презентация виртуального тура «Разрушенные храмы дореволюционного Киева», который приоткрывает тайны столицы Украины и её советской истории. Тур опубликовали на YouTube-канале «Витражи: о вере в красках», сообщает СПЖ.

Пропорции храмов автор работы максимально приблизил к реальности, работы сопроводили исторической справкой о судьбе каждого храма.

В основу тура легла исследовательская работа Андрея Германа. Он был поражён, когда узнал, что его дочь учится в школе, которую построили на месте одного из разрушенных храмов Киева.

Герман решил открыть киевлянам и гостям города малоизвестную правду о Киеве и о том, что с ним сотворили большевики и коммунисты. Он изучил историю города и подготовил подборку фото, на которых совместил изображение современных улиц Киева со сделанными в прошлом веке фотографиями города.

«Мы ходим по улицам своих больших и малых городов и часто не предполагаем, что в том или ином месте был храм, где собирались христиане и молились Богу. Можно тысячу раз проходить рядом с каким-либо домом или административным зданием и не знать, что место это свято», — отметил Герман на страницах портала «Православная жизнь», где впервые его работу опубликовали в виде простой подборки фото.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Коронавирус закончится 24 июня в Москве парадом Победы
Президент России отдал приказ закончить с ограничениями в столице к июню и начать подготовку к параду, который был отменён 9 мая...

Рахиль Макри: Лучше умереть от гриппа, чем жить по указке гонителей Христа
В Греции всё чаще слышатся голоса политиков, которые видят в борьбе с коронавирусом борьбу с Церковью...

Протоиерей Максим Козлов: Мы надеемся, что в ближайшее время верующие снова смогут прийти в храмы
В Русской Православной Церкви заявили, что ведут активные переговоры с властями регионов о снятии ограничений на посещения богослужений прихожанами...

Храмы, которые мы потеряли благодаря большевикам
В Интернете опубликовали онлайн-тур «Разрушенные храмы дореволюционного Киева»...

Мир не без добрых людей
Благодаря пожертвованиям благотворителей, которые пожелали остаться неназванными, Московская Патриархия выплатит столичным клирикам жалование за два месяца...

В Венгрии законодательно запретили менять пол в документах
Новый закон уже вызвал волну критики со стороны защитников половых извращенцев...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти публициста и литературного критика, теоретика монархизма Н.И.Черняева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика