Русская линия
Сводка новостей от 26 мая 2020

Коронавирус закончится 24 июня в Москве парадом Победы
Президент России отдал приказ закончить с ограничениями в столице к июню и начать подготовку к параду, который был отменён 9 мая…

Парад Победы в МосквеСегодня для многих москвичей и жителей других регионов России пришла радостная новость — президент Владимир Путин, решил, наконец, свернуть активную фазу ограничений из-за коронавируса и фактически дал Собянину срок до середин июня, чтобы в столице были сняты все ограничения на массовые мероприятия.

При этом весьма характерно, что с самим градоначальником глава России по этому поводу советоваться не стал, а просто заявил, что 24 июня на Красной площади пройдёт Парад Победы, отменённый 9 мая. Вместо Собянина Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и отдал ему соответствующий приказ начать подготовку торжеств, передает ТАСС.

Президент России пояснил, что эта дата выбрана не случайно. 24 июня в 1945 году состоялся парад на Красной площади. В тот день, напомнил президент, по главной площади страны прошли победители, «сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Путин рассказал, что решение о назначении даты парада было приятно с учётом того, что ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооруженных силах остаётся стабильной после прохождения пика инфекционных заболеваний.

Судя по всему, первая волна коронавируса в России закончится именно 24 июня в Москве и именно парадом Победы. Это будет, наверное, первое по-настоящему массовое мероприятие, которое, несмотря на все заявления Собянина и Поповой об угрозе распространения вируса, отменить теперь будет практически невозможно.

Русская линия

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Коронавирус закончится 24 июня в Москве парадом Победы
Президент России отдал приказ закончить с ограничениями в столице к июню и начать подготовку к параду, который был отменён 9 мая...

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