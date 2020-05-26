В условиях эпидемической ситуации в Москве, повлекшей за собой приостановление посещения прихожанами московских храмов и существенное снижение пожертвований на нужды приходов, подворий и монастырей, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к своей пастве с просьбой оказать материальную поддержку приходам. Эта просьба Предстоятеля Русской Православной Церкви была услышана, сообщает Патриархия.Ru.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла пожертвованные средства будут в ближайшее время направлены Московской Патриархией на московские приходы и подворья для помощи в выплате жалования духовенства за два месяца. Также средства будут направлены в ставропигиальные обители, в клире которых состоят немонашествующие священнослужители.

Кроме того, из пожертвованной суммы на приходы будет направлено вспомоществование для священнослужителей, имеющих несовершеннолетних детей.

Предстоятель Русской Православной Церкви призывает московское духовенство помолиться о здравии благотворителей, которые пожелали сохранить анонимность.

Русская линия