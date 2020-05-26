Русская линия
Сводка новостей от 26 мая 2020

Мир не без добрых людей
Благодаря пожертвованиям благотворителей, которые пожелали остаться неназванными, Московская Патриархия выплатит столичным клирикам жалование за два месяца…

Патриаршие символыВ условиях эпидемической ситуации в Москве, повлекшей за собой приостановление посещения прихожанами московских храмов и существенное снижение пожертвований на нужды приходов, подворий и монастырей, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к своей пастве с просьбой оказать материальную поддержку приходам. Эта просьба Предстоятеля Русской Православной Церкви была услышана, сообщает Патриархия.Ru.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла пожертвованные средства будут в ближайшее время направлены Московской Патриархией на московские приходы и подворья для помощи в выплате жалования духовенства за два месяца. Также средства будут направлены в ставропигиальные обители, в клире которых состоят немонашествующие священнослужители.

Кроме того, из пожертвованной суммы на приходы будет направлено вспомоществование для священнослужителей, имеющих несовершеннолетних детей.

Предстоятель Русской Православной Церкви призывает московское духовенство помолиться о здравии благотворителей, которые пожелали сохранить анонимность.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Рахиль Макри: Лучше умереть от гриппа, чем жить по указке гонителей Христа
В Греции всё чаще слышатся голоса политиков, которые видят в борьбе с коронавирусом борьбу с Церковью...

Мир не без добрых людей
Благодаря пожертвованиям благотворителей, которые пожелали остаться неназванными, Московская Патриархия выплатит столичным клирикам жалование за два месяца...

В Венгрии законодательно запретили менять пол в документах
Новый закон уже вызвал волну критики со стороны защитников половых извращенцев...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти публициста и литературного критика, теоретика монархизма Н.И.Черняева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика