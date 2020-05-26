В Греции всё чаще слышатся голоса политиков, которые видят в борьбе с коронавирусом борьбу с Церковью…

Европа постепенно отходит от ограничительных мер в связи с коронавирусом, и в европейском обществе в настоящее время всё сильнее разгорается дискуссия о том, что же на самом деле «это было». При этом всё больше европейских политиков и общественных деятелей высказываются в том духе, что истинная цель введённых ограничений — это не борьба за здоровье людей, а нечто другое.

Так православная гречанка Рахиль Макри, которая является представительницей правой партии «Независимые греки» в парламенте Греции, откровенно заявила, что истинной целью карантина является прекращение богослужений в храмах по всему миру и стремление уничтожить традиционную церковную жизнь.

В связи с этим Рахиль считает, что в случае повторного введения карантина лучше умереть от гриппа, чем жить по указанию гонителей Христа, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Diaforetiko».

В одной из социальных сетей Макри написала, что «они лишили нас Крови и Тела нашего Господа. Они не позволили нам взять Благодатный огонь. Они мошеннически заключили нас в тюрьму, и мы повиновались, оставив нашего Христа одного, как тогда, когда Его оставили ученики».

«Теперь они хотят то же самое устроить на Рождество и предсказывают вторую волну карантина», — пишет Рахиль Макри. Однако, «на этот раз мы не будем подчиняться или оставлять Христа одного. Лучше умереть от гриппа, чем жить по указанию этих гонителей Христа», — заключила Рахиль.

Русская линия