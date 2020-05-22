Русская линия
Сводка новостей от 22 мая 2020

Суд вернул УПЦ ранее захваченный представителями «ПЦУ» храм в селе Ковпыта
Однако, украинские раскольники уже заявили, что не пустят верующих канонической Церкви в их собственный храм…

Прихожане храма в селе Ковпыта20 мая 2020 года Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда постановил вернуть УПЦ захваченный активистами «ПЦУ» в 2019 году храм в честь Покрова Божией Матери в селе Ковпыта Черниговской области, сообщает СПЖ.

Это уже третье решение суда в пользу УПЦ. 11 февраля 2003 года Ковпытский сельский совет ненормативным актом одноразового применения передал УПЦ бывшее помещение сельсовета (это помещение переоборудовали под храм — Ред.). Однако 22 февраля 2019 года сельсовет постановил аннулировать решение о передаче, хотя такого рода документы отмене не подлежат. 9 марта храм был захвачен представителями УПЦ КП (в последствие — ПЦУ).

Свято-Покровская община УПЦ с. Ковпыта в июле 2019 года подала в суд, и 19 сентября 2019 года Хозяйственный суд Черниговской области полностью удовлетворил её иск. Через два месяца, 19 ноября, Черниговская епархия «ПЦУ» (руководитель — Евстратий Зоря) подала апелляцию, однако 20 января 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил предыдущее судебное решение в пользу УПЦ без изменений. Тогда в «ПЦУ» подали кассационную жалобу, но Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда 14 мая не удовлетворил и её.

Окончательное судебное решение относительно храма в Ковпытах, опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

«Кассационный суд считает, что суды предыдущих инстанций правильно признали спорное решение Ковпытского сельского совета от 22.02.2019 незаконным, поскольку спорное решение не соответствует требованиям закона, нарушает права и интересы истца по делу», — подчеркнули в суде.

Суд заявил, что поскольку ковпытовская община УПЦ не принимала решений о смене юрисдикции, то «решение о передаче здания другим, кроме истца, общинам органами местного самоуправления не принималось».

Учитывая изложенное Верховный суд считает, что суды предыдущих инстанций правильно признали спорное решение Ковпытовского сельского совета от 22.02.2019 незаконным, поскольку такое решение не соответствует требованиям закона, нарушает права и интересы истца по делу.

В тексте судебного решения сказано, что «постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит».

Тем временем, представители «ПЦУ» уже заявили, что не пустят верующих УПЦ в их храм. Однако, каноническая УПЦ на собирается возвращать церковь своими силами, а рассчитывает, что это сделают уполномоченные на то власти.

Пока же прихожане, изгнанные из своего собственного храма, собираются на молитву в маленьком домике, где уже встретили две Пасхи и продолжают совершать богослужения и по сей день.

Русская линия

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Суд вернул УПЦ ранее захваченный представителями «ПЦУ» храм в селе Ковпыта
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