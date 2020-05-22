Президент Украины заявил, что он не полномочен решать вопрос о передаче Киево-Печерской лавры украинским раскольникам…

22 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины ответ на размещенную там 15 апреля петицию о передаче Свято-Успенской Киево-Печерской лавры сторонникам «ПЦУ» и заявил, что они обращаются не по адресу, сообщает СПЖ.

Глава государства сообщил, что рассмотрел данную петицию, которую подписали более 25 тысяч граждан. Он также напомнил о второй части статьи 19 Конституции Украины, которая предписывает органам власти и местного самоуправления действовать только в пределах полномочий и предусмотренным законодательством способом.

Зеленский обратил внимание авторов петиции о передаче Лавры и тех, кто ее подписал, на то, что объектами государственной собственности управляет Кабинет Министров Украины.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Основного Закона Украины Кабинет Министров Украины осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом», — написал Президент.

Зеленский также напомнил, что о полномочиях Кабмина «в сфере экономики относительно осуществления в соответствии с законом управления объектами государственной собственности» они могут почитать в Законе Украины «О Кабинете Министров Украины» (абзац четвертый пункта 1 части первой статьи 20).

Глава государства обратил внимание подавших и подписавших петицию и на пункт 1 статьи 5 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности», который гласит, что правительство «является субъектом управления, определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления».

Ранее Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий подчеркнул, что никакие петиции не могут решать судьбу Лавры. Позднее заместитель главы ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич призвал верующих подписывать петицию в защиту Киевской лавры.

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