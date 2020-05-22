Государственная Дума ФС РФ приняла в первом чтении проект федерального закона № 959 325−7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», направленный на расширение мер налоговой поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает Патриархия.Ru.

Законопроектом, в частности, предусматривается освобождение от налогов и страховых платежей в государственные внебюджетные фонды в отношении социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента России и различных субсидий. Стоимость имущества, в том числе денежных средств, переданных указанным организациям юридическими лицами — плательщиками налога на прибыль, будет учитываться в качестве внереализационных издержек налогоплательщиков с соответствующим уменьшением налоговой базы по налогу на прибыль.

Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов указал на необходимость принятия срочных мер по оказанию помощи централизованным религиозным организациям традиционных конфессий, в частности, Русской Православной Церкви, и выступил в качестве автора поправки к законопроекту.

«Суть поправки заключается в том, чтобы распространить обозначенные налоговые льготы на централизованные религиозные организации, религиозные организации, входящие в состав централизованных религиозных организаций, а также на учрежденные религиозными организациями социально ориентированные некоммерческие организации. Поправка обусловлена тем, что Русская Православная Церковь, централизованные религиозные организации мусульман, иудеев, буддистов являются, по существу, крупнейшими социально ориентированными организациями нашей страны, которые в связи со снижением объема пожертвований испытывают крайне серьезные финансовые трудности. Десятки тысяч граждан, работающие по трудовым договорам с религиозными организациями, входящими в состав Русской Православной Церкви, не имеют возможности получить зарплату за март-апрель из-за отсутствия у религиозных организаций финансовых средств. Уверен, оказать поддержку религиозным организациям в такой ситуации — наш долг. Выражаю благодарность всем, кто поддержал наши предложения», — отметил Сергей Гаврилов.

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