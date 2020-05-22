Русская линия
Сводка новостей от 22 мая 2020

Церковный модернизм, оправданный коронавирусом
Митрополит Ростовский Меркурий потребовал от всех священников своей митрополии совершать богослужения в медицинских масках…

Митрополит Ростовский и Новочеркасский МеркурийРусская Православная Церковь пошла дальше всех Поместных Православных Церквей в вопросе модернизации церковного богослужения из-за коронавируса. Решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в России ранее была введена «дезинфекция» лжицы во время Причастия мирян, чего ныне нет ни в одной Поместной Церкви, и что греки считают «нечестием» и всячески избегают.

Но и это ещё не всё. Наибольшее рвение в вопросе модернизации богослужения проявляют председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион (ранее он заявлял о возможности причащения «одноразовыми ложечками») и митрополит Ростовский Меркурий, который своим указом по митрополии потребовал от всех священников служить в медицинских масках.

Владыка Меркурий стал первым архиереем Русской Церкви, который издал такой постыдный циркуляр. По его требованию, священники должны быть в масках на протяжении всей Литургии и других богослужений. Исключение разрешено сделать только во время причащения священнослужителей в алтаре и потребления Святых Даров, сообщает РБК.

«Также на время действия означенных указаний, клирикам следует воздерживаться от целования рук при благословении или совершении определенных церковным уставом богослужебных действий», — говорится в сообщении на сайте Ростовской епархии.

С 1 мая в Ростовской области действует масочный режим. С 9 мая он был ужесточён. Без лицевой маски или респиратора жители региона могут находиться только в собственных домах или в личных автомобилях, если едут в них самостоятельно.

Видимо, в этом чрезмерном требовании региональных властей и нашёл оправдание своему церковному модернизму митрополит Меркурий. Что ж, в этой ситуации можно только пожалеть священнослужителей и верующих Ростовской митрополии, которым приходится получать от своего владыки такие указания.

Русская линия

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