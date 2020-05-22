Саратовская полиция вместе с журналистами провела рейд по выявлению нарушителей «масочного режима» на местном рынке именно тогда, когда туда пришёл владыка…

Принципиальная позиция целого ряда правящих архиереев Русской Православной Церкви, которые отказываются идти на поводу у светских властей в вопросе модернизации богослужения из-за коронавируса и закрывать храмы для мирян из-за карантина, вызывает явное раздражение чиновников.

Ранее шельмованию в СМИ и давлению со сторон властей подверглись такие архиерей, как митрополит Екатеринбургский Кирилл и митрополит Саратовский Лонгин. Оба архипастыря отказывались закрывать храмы на Страстную Седмицу и Пасху, что вызвало негодование местных властей.

И вот в Саратове ситуация продолжает развиваться — на днях местные СМИ отрапортовали, что полицейские задержали на одном из рынков Саратова владыку Лонгина и провели с ним «профилактическую беседу» из-за отсутствия у него медицинской маски. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаршу ГУ МВД региона Анастасию Захарову.

«Со всеми гражданами, пришедшими на рынки без масок, полицейские провели профилактические беседы», — отметила она. В свою очередь, журналисты — участники рейда — написали, что в рядах с овощами и фруктами на Сенном рынке полицейские остановили и митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.

«Правящий архиерей находился у прилавка с овощами без лицевой маски», — отмечает одно из местных СМИ. Полицейские уточнили фамилию иерарха и провели с ним «беседу о необходимости соблюдения масочного режима».

Составлять административный протокол на митрополита полицейские не стали. Судя по всему, это в их обязанности и не входило. Целью рейда на рынке, когда туда пришёл владыка Лонгин (а архиереев на рынке увидишь не часто), скорее всего, было то, чтобы дать понять архипастырю, что за его действиями внимательно следят и оценивают: «шаг вправо, шаг влево» и опять какой-нибудь скандал и шельмование в СМИ.

Впрочем, если саратовские чиновники думают, что они такими грязными советскими приёмчиками смогут запугать саратовского архипастыря, то они ошибаются. Многие архиереи Русской Православной Церкви не понаслышке знают о реалиях безбожного советского времени и готовы к исповеданию своей веры даже до смерти, что уж говорить о «профилактических беседах» под камеру и скандалах и поругании в СМИ.

Русская линия