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Сводка новостей от 22 мая 2020

В МИД России встревожены ситуацией в Черногории
В Кремле призывают черногорские власти отказаться от нарушения прав Сербской Православной Церкви…

МИД РоссииНа брифинге для прессы 21 мая официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова коснулась темы нового обострения церковно-государственных отношений в Черногории, сообщает Православие.Ru.

«Очередной всплеск напряжённости в Черногории, спровоцированный грубыми силовыми действиями властей в отношении Сербской Православной Церкви и её прихожан в этой стране, вызывает серьёзную тревогу», — подчеркнула Мария Захарова.

«Убеждены в необходимости решать все возникающие проблемы в рамках конструктивного диалога, с соблюдением стандартов, правил и норм, зафиксированных в международных документах, при уважении законных прав канонической Церкви и верующих», — отметила представительница МИД, добавив, что пренебрежение их мнением, а также искусственное разобщение верующих чреваты большими потрясениями, которые могут захлестнуть регион.

Захарова напомнила, что 12 мая в Никшиче на праздник особо почитаемого в Черногории святителя Василия Острожского прошёл традиционный молебен верующих Сербской Православной Церкви. Под предлогом нарушения карантинных мер полицией был задержан епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, и священники епархии, которые пробыли в заключении 72 часа. При этом при разгоне акций протеста верующих против ареста священнослужителей полиция применяла насилие и слезоточивый газ.

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