На брифинге для прессы 21 мая официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова коснулась темы нового обострения церковно-государственных отношений в Черногории, сообщает Православие.Ru.

«Очередной всплеск напряжённости в Черногории, спровоцированный грубыми силовыми действиями властей в отношении Сербской Православной Церкви и её прихожан в этой стране, вызывает серьёзную тревогу», — подчеркнула Мария Захарова.

«Убеждены в необходимости решать все возникающие проблемы в рамках конструктивного диалога, с соблюдением стандартов, правил и норм, зафиксированных в международных документах, при уважении законных прав канонической Церкви и верующих», — отметила представительница МИД, добавив, что пренебрежение их мнением, а также искусственное разобщение верующих чреваты большими потрясениями, которые могут захлестнуть регион.

Захарова напомнила, что 12 мая в Никшиче на праздник особо почитаемого в Черногории святителя Василия Острожского прошёл традиционный молебен верующих Сербской Православной Церкви. Под предлогом нарушения карантинных мер полицией был задержан епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, и священники епархии, которые пробыли в заключении 72 часа. При этом при разгоне акций протеста верующих против ареста священнослужителей полиция применяла насилие и слезоточивый газ.

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