Митрополит Тамассоский Исаия: Использование одноразовых лжиц для преподания Святого Причастия недопустимо
Иерарх Кипрской Православной Церкви заявил, что Церковь не станет менять своих древних традиций из-за страха некоторых малодушных людей…
Иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Тамассоский Исаия считает, что во время Святого Причастия без особой на то воли Божией верующему человеку не может передаваться никакой вирус или инфекция, а потому всякие разговоры о необходимости изменить древний церковный порядок причащения верующих недопустимы, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».
Владыка подчеркнул, что в данный момент все храмы на Кипре открыты, а верующие соблюдают необходимые гигиенические меры против коронавируса во время богослужений. В то же время, он назвал совершенно недопустимым использование одноразовой пластиковой лжицы во время Святого Причастия.
«Святое Причастие не передает никакого вируса», — уверенно заявил владыка Исаия. В качестве примера он привёл тот факт, что в течение последних двух тысяч лет миллионы больных людей причащались Тела и Крови Христовых, а затем священнослужители потребляли Чашу после всех, но при этом Господь не попускал никому из них заболеть.
Митрополит Исаия также рассказал, одним из первых двух зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 на Кипре, стал доктор, который, «как только прибыл на Кипр (он путешествовал в Англию) причастился». «Во время отслеживания тех, кто контактировал с доктором, власти изолировали десятки людей, но никто не был обнаружен заражённым», — сообщил иерарх.
Архипастырь также добавил, что на одной из пресс-конференций учёных спрашивали об этом событии, и «они не смогли объяснить, что пошло не так». Тем более что, по словам митрополита, тестирование на COVID-19 этого человека было проведено повторно, «и он действительно был заражён, но не передавал вирус».
Митрополит Тамассоский Исаия: Использование одноразовых лжиц для преподания Святого Причастия недопустимо Иерарх Кипрской Православной Церкви заявил, что Церковь не станет менять своих древних традиций из-за страха некоторых малодушных людей...