Иерарх Кипрской Православной Церкви митрополит Тамассоский Исаия считает, что во время Святого Причастия без особой на то воли Божией верующему человеку не может передаваться никакой вирус или инфекция, а потому всякие разговоры о необходимости изменить древний церковный порядок причащения верующих недопустимы, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

Владыка подчеркнул, что в данный момент все храмы на Кипре открыты, а верующие соблюдают необходимые гигиенические меры против коронавируса во время богослужений. В то же время, он назвал совершенно недопустимым использование одноразовой пластиковой лжицы во время Святого Причастия.

«Святое Причастие не передает никакого вируса», — уверенно заявил владыка Исаия. В качестве примера он привёл тот факт, что в течение последних двух тысяч лет миллионы больных людей причащались Тела и Крови Христовых, а затем священнослужители потребляли Чашу после всех, но при этом Господь не попускал никому из них заболеть.

Митрополит Исаия также рассказал, одним из первых двух зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 на Кипре, стал доктор, который, «как только прибыл на Кипр (он путешествовал в Англию) причастился». «Во время отслеживания тех, кто контактировал с доктором, власти изолировали десятки людей, но никто не был обнаружен заражённым», — сообщил иерарх.

Архипастырь также добавил, что на одной из пресс-конференций учёных спрашивали об этом событии, и «они не смогли объяснить, что пошло не так». Тем более что, по словам митрополита, тестирование на COVID-19 этого человека было проведено повторно, «и он действительно был заражён, но не передавал вирус».

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