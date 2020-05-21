Премьер Молдавии Ион Кику назвал тёмными членов Синода Молдавской Православной Церкви в связи с их призывом о недопустимости возможного чипирования населения под видом вакцинации от коронавируса…

Премьер Молдавии Ион Кику с откровенным пренебрежением и в духе безбожной советской пропаганды отозвался на обращение Св. Синода Молдавской Православной Церкви, в котором молдавские архиереи призвали премьера под страхом отлучения от Церкви открыть храмы для верующих и не допустить возможного чипирования населения под видом вакцинации от коронавируса.

Запрет на проведение богослужений в православных храмах в Молдавии будет сохранён, пока эпидемиологическая ситуация остаётся сложной, заявил в ответ Кику, слова которого приводит Интерфакс. Затем чиновник перешёл к откровенным оскорблениям в адрес членов Св. Синода, представив их в СМИ некими дикарями, которые не имеют нормального образования, а потому ничего не смыслят ни в жизни, ни в проблеме, о которой говорят.

«Этот кризис напоминает нам о том, как важно восстановить систему образования в стране. В просвещённом обществе такие „предупреждения“ не появлялись бы. Господи, прости меня», — написал Кику на своей странице в Facebook. Затем он продолжил поучать молдавских архиереев, лукаво прикрываясь при этом словами о милосердии и понимании.

«Прости меня, Господи, и убереги от грехов, и дай мне разум и силы реагировать мудро и спокойно на такие вещи. Давайте будем милосердными и понимающими. С каждым из нас может случиться то, что наш разум окажется затуманен силой инстинктов и искушений», — заявил глава правительства.

В довершение своих издевательств над членами Синода Молдавской Церкви Кику попросил граждан страны «молиться за ясность ума и здоровье людей, в том числе бюрократов и служителей Церкви».

Как сообщалось, в период чрезвычайного положения, с 17 марта по 15 мая, в Молдавии были запрещены службы в присутствии прихожан. Несколько священников, которые нарушили запрет, были оштрафованы. С 16 мая богослужения разрешены, но только на открытом воздухе, при соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности.

Русская линия