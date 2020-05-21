В Москве объявили о начале нового этапа снятия ограничений — со следующей недели в столице заработает каршеринг и откроются офисы МФЦ…

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил сегодня о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщает РБК. «Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии. Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться», — заявил Собянин.

С 25 мая частично возобновит работу каршеринг. Из указа на сайте мэра следует, что с этой даты машину можно будет взять в аренду не менее чем на 5 дней при соблюдении ряда условий. У клиента должен быть цифровой пропуск на передвижение по городу, а передать машину новому клиенту можно будет только после обязательной дезинфекции автомобиля. Краткосрочный прокат на одну-две поездки пока будет невозможен.

С этого же дня в Москве заработают 88 многофункциональных центров госуслуг «Мои документы», которые находятся «в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью». В них будут доступны 150 услуг, которые невозможно оформить в электронном виде, для посещения МФЦ нужно предварительно записаться на сайте мэрии.

В то же время Собянин объявил о новых ограничениях в связи с вирусом: так, с 25 мая горожане должны будут обязательно носить маски и перчатки на железнодорожных вокзалах, платформах. Ещё одна мера касается пропускного режима. Как заявил Собянин, с 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только столичные цифровые пропуска, жители других регионов уже могут их оформить. В настоящее время в городе можно пользоваться пропусками, выданными не только в столице, но и в Подмосковье, системы пропусков Москвы и области связаны.

Кроме того, сообщил Собянин, пока нужно сохранить максимальную долю сотрудников, которые работают в дистанционном режиме, возвращаться в офисы всем ещё рано, считает чиновник.

О том, когда верующим вновь можно будет прийти в храмы на богослужение, московские власти ничего не говорят.

Русская линия