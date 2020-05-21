Тем не менее, еврейские власти пока не стали открывать границы для туристов и паломников…

Правительство Израиля приняло решение, что с 20 мая 2020 года на Святой Земле вновь откроются православные храмы, синагоги, мечети, музеи и пляжи. Однако иностранные туристы и паломники пока не смогут посетить святые места, сообщает Israelinfo.co.il.

Действие чрезвычайного положения с внесёнными поправками продлено до 3 июня. Согласно новым правилам, пляжи более не являются «запретными местами». Разрешено купаться и загорать «на условиях фиолетового стандарта, включающих физическое дистанцирование между купальщиками». О масках в пресс-релизе еврейского минздрава не упомянуто.

Отменен запрет на молитвы в помещениях. В православном храме, синагоге или мечети, вне зависимости от размера помещения, могут одновременно находиться до 50 человек. Молящимся вменено в обязанность носить маски, соблюдать правила гигиены и двухметровую дистанцию между людьми. Кроме того, каждый дом молитвы обязан назначить «ответственного по коронавирусу».

Музеи разрешено открыть для посетителей при условии, что на каждого будет приходиться не менее 15 квадратных метров площади помещения. В остальном музеи обязаны придерживаться того же «фиолетового стандарта», что и остальные общественные места, — физическое дистанцирование, гигиена, маски. Экспозиции для детей, где можно трогать экспонаты руками, останутся закрытыми.

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