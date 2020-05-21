Вопреки протестам экспертов ЮНЕСКО, израильские власти ведут активные археологические раскопки на Храмовой горе в Иерусалиме, цель которых официально не афишируется, однако звучат предположения, что речь идёт о подготовке израильтян к восстановлению разрушенного римлянами Храма Соломона.

В настоящее время израильские археологи ведут раскопки в непосредственной близости от Западной стены, известной ещё и как Стена плача, — в подземельях Храмовой горы. Евреи сообщают, что они обнаружили здесь целую серию крошечных подземных камер, предназначение которых пока остается загадкой, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на «Российскую газету» и агентство Associated Press.

Работы проводились миссией Управления древностей Израиля.

Археологи открыли новые участки обширной сети древних подземных проходов, пролегающих в непосредственной близости от Западной стены. Один из её участков всемирно известен как Стена плача.

Раскопки стартовали в прошлом году. Археологи решили изучить остатки позднего византийского здания, расположенного примерно в 35 метрах от основания стены. Началось всё с исследования простого плиточного пола, вымощенного белой мозаикой.

Именно под ним был обнаружен целый ряд маленьких камер, высеченных в породе. В этих нишах были обнаружены целиком и фрагментарно сохранившиеся глиняные масляные лампы и чаши, изготовленные из известняка.

Датирование показало, что их возраст составляет примерно 2000 лет. Учёные считают, что найденные подземные помещения являются их ровесниками, то есть они были вырублены в скальной породе тоже около 2000 лет назад.

Как отметил руководитель раскопок Барак Монниккендам-Гивон, никогда ранее в этом древнем городе подобной сети крошечных подземных камер не находили. По его словам, они «очень загадочные». Учёные пока не знают, для чего использовались эти камеры.

Подземные археологические раскопки проходят на глубине примерно шесть-семь метров. Исследователи надеются, что обнаружение новых предметов, таких как фрагменты костей и керамики, поможет пролить свет на повседневную жизнь в Иерусалиме до его разрушения Римом в 70 году по Р. Х.

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