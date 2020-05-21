Современная власть в Черногории снова сворачивает на безбожный, сатанинский, богоборческий и антихристов путь, заявил владыка…

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий считает, что президент Черногории Мило Джуканович «проповедует сатанинскую церковь и хочет превратить Черногорию в демоническое, сатанинское объединение». Об этом он сказал в своей беседе 19 мая после литургии в Цетинском монастыре, сообщает Православие.Ru.

Владыка Амфилохий подчеркнул, что «безбожники, отрекающиеся от жизни св. Петра Цетинского, и крещеной Черногории, и всех черногорцев, всех сербов, живших на протяжении веков, хотят создать свои сатанинские церкви».

Накануне Джуканович в очередной раз заявил о необходимости и возможности организации некой церкви «для национальных черногорцев» на конференции для журналистов по случаю двухлетия своего избрания президентом. Он также вновь обрушился с критикой на Сербскую Православную Церковь, назвав ее орудием великосербской гегемонии.

По мнению митрополита Амфилохия, современная власть в Черногории снова сворачивает на безбожный, сатанинский, богоборческий и антихристов путь. Она строит будущее страны на братоубийстве, на том, что произошло в Черногории во время и после Второй мировой войны, когда она была охвачена гражданским кровопролитием, а Церковь подвергалась жестокому уничтожению.

«На этом основывать будущее Черногории может только тот, кто лишился ума, кто одержим сатаной», — подчеркнул владыка Амфилохий в своей беседе.

Владыка также добавил, что те, кто сегодня управляет Черногорией и судьбой ее граждан, продолжают безбожный, сатанинский путь гонителей Христовых, путь Пилата, путь древних иудеев, распявших Христа, и путь безбожников времен коммунизма. При этом владыка выразил надежду, что черногорская власть еще вернется к вековым ценностям своего народа.

Резкие слова митрополита Амфилохия, по-видимому, вызваны очередными агрессивными заявлениями в адрес Сербской Православной Церкви, прозвучавшими из уст Мило Джукановича накануне, а также событиями последнего года и особенно месяца, которые вновь обострили церковно-государственные отношения в Черногории.

Русская линия