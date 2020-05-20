Русская линия
Сводка новостей от 20 мая 2020

На Украине верующие отметят праздник Святителя Николая в храмах
Украинское правительство официально разрешило проведение богослужений с участием прихожан с 22 мая…

Святитель Николай Чудотворец20 мая 2020 года Кабинет министров Украины сообщил об ослаблении требований карантина и с 22 мая смягчил условия совершения богослужений. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Кабмина.

Утром Кабинет министров Украины проголосовал за введение в Украине с 22 мая «адаптивного карантина», во время которого ограничения будут варьироваться в каждом конкретном регионе в зависимости от ситуации с COVID-19.

После заседания правительство разместил инфографику с новыми карантинными требованиями, в которой среди прочих пунктов вспомнили и о богослужении при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 м² должны присутствовать не более 1 человека.

Таким образом, на Украине верующие, в отличие от москвичей и петербуржцев, смогут принять участие в богослужениях на праздник Святителя Николая 22 мая. В связи с этим следует признать, что украинские чиновники на деле оказываются куда более снисходительными к христианам, чем чиновники в Москве и Петербурге.

Русская линия

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