Молдавские архиереи призвали власти не нарушать Конституцию и не использовать коронавирус как повод для введения обязательной вакцинации граждан без их согласия…

Св. Синод Молдавской Православной Церкви выступил против чипирования граждан под видом вакцинации от COVID-19

19 мая 2020 года Синод Православной Церкви Молдовы на своем заседании принял обращение к президенту, главе парламента и премьер-министру страны относительно незаконности возможной обязательной и поголовной вакцинации от вируса SARS-COVID-19. Об этом говорится на сайте Православной Церкви Молдовы, сообщает СПЖ.

В документе говорится, что с 17 марта 2020 года в Республике Молдова на 60 дней было введено чрезвычайное положение в связи с пандемией вируса SARS-COVID-19. «За это время у всех нас была возможность понять, что значит ограничивать основные права граждан», — говорится в обращении.

Члены Синода поясняют, что «всё большее число президентов, политиков, депутатов, бизнесменов и медицинских экспертов открыто заявляют о тестировании некоторых вакцин против COVID-19, которое должно проводиться обязательно. Были и такие заявления в политической среде Республики Молдова».

Синод поясняет, что «вакцинация является превентивной медицинской процедурой», и, согласно Конституции страны должна проводиться на добровольной основе.

В связи с этим Синод выступил со следующими требованиями:

— Вакцинация населения (от COVID-19 и т. д.), а также любое медицинское вмешательство, должно проводиться на добровольной основе, только с согласия и при наличии полной информации у пациента.

— Обеспечение всех основных прав граждан, которые отказываются от обязательной вакцинации.

— Обеспечение права человека не вживлять / имплантировать какие-либо устройства / чипы, чуждые человеческому телу, принимая во внимание информацию, представленную учёными об их опасности, а также пророчества Апокалипсиса Иоанна Богослова и святых отцов.

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