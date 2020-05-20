Патриарх Сербский Ириней: «Такого не было во времена Османской империи и коммунистического режима»

20 мая 2020 года президент Сербии Александр Вучич провёл встречу с Патриархом Сербским Иринеем, в ходе которой обсудил с Его Святейшеством ситуацию в Черногории, где на прошлой неделе произошла очередная эскалация конфликта властей страны с Церковью, сообщает «Парламентская газета».

Патриарх Ириней, обращаясь к собравшимся журналистам, отметил, что ситуация, складывающаяся сегодня в Черногории, тяжелее, чем когда-либо в истории. «Такого не было во времена Османской империи и коммунистического режима, которые относились к Церкви с большим уважением, чем нынешние власти», — отметил Предстоятель.

По словам Патриарха Иринея, президент Черногории Мило Джуканович пытается создать новую черногорскую нацию, вытесняя всё сербское.

«Мы с уважением относимся к Черногории, как к государству. К сожалению, власти страны не могут принять факт сосуществования с сербским народом», — подчеркнул Патриарх и обратился к Александру Вучичу с просьбой защитить сербов в Черногории, которые проживают там ещё со времён начала существования государства.

В свою очередь, президент Вучич подчеркнул, что Сербия будет бороться всеми возможными правовыми методами, чтобы доказать международной общественности, что в Черногории пытаются создать собственную православную церковь лишь для того, чтобы сделать невозможным существование сербского народа.

Он напомнил, что сербы составляют до 30 процентов населения Черногории, при этом они не являются частью власти, не могут полноценно отстаивать свои права и влиять на другие значительные вещи в государстве.

Вучич отметил, что Сербия любит и уважает свой народ, и пообещал исполнить просьбу Патриарха Иринея о помощи сербам в Черногории.

Русская линия