В Черногории, где Церковь гонят власти, верующие приняли участие в многотысячном Крестном ходе в праздник своего любимого святого. Россияне, которые также любят Святителя Николая, вряд ли смогут такое повторить…

Ситуация, которая произошла в Черногории, где духовенство во главе со своими архипастырями и тысячи верующих Сербской Православной Церкви, несмотря на карантин, приняли участие в Крестном ходе в честь горячо любимого сербами Святителя Василия Острожского, во многом обличает и российские власти, и священноначалие, и простых верующих Русской Православной Церкви.

В нашей стране, где Церковь открыто никто не гонит, с неизменной теплотой и любовью относятся к Святителю Николаю Чудотворцу, поскольку он всегда скоро отзывается на молитвы верующих. По всей России от Калининграда до Камчатки стоят тысячи Никольских храмов, в которых 22 мая будут отмечать престольный праздник. Однако, вряд ли россияне смогут повторить то, что произошло в Черногории.

Российские власти во многих регионах страны запретили верующим не то что участвовать в Крестных ходах, но даже ходить в храмы. Многие добрые архипастыри пытались противиться закрытию храмов, но в итоге миллионы верующих всё же были лишены возможности вести привычный церковный образ жизни.

В этих условиях весьма актуальны и по-настоящему горькими становятся для нас слова арестованного черногорскими властями епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия.

«Мы наследники тех, кого гнали, кого убивали, кого заключали в темницы и унижали, но кто остался верен Честному Кресту. Наш долг почтить их жертву, а если нужно, то и испить их чашу», — подчеркнул владыка, добавив, что сейчас весь мир поражен крестными ходами и борьбой верующих в Черногории. «Это уникальный феномен для всего мира, и наша преданность Церкви и вере пусть только выдержит до конца, и всё будет хорошо», — отметил он.

Коснувшись событий последнего месяца, владыка Иоанникий напомнил о действиях властей Черногории, направленных на дискриминацию верующих, сообщает Православие.Ru. По его словам, власти не позволили нормально отпраздновать Пасху, несмотря на то, что Церковь готова была выполнить все ограничительные меры в связи с эпидемией.

«Оскорбили народ, не дали ему прославить свой величайший праздник — Воскресение Христово. Хотели тем самым ослабить нашу веру. Но нет! Сила нашей веры в Кресте Христовом, и очень часто мы находимся на Голгофе, но после Голгофы следует воскресение! И Бог так устроил, что мы продолжаем прославление Воскресения нашими всенародными собраниями, как это было в эти дни и на день праздника святого Василия», — сказал епископ, подчеркнув, что верующий народ подтвердил свою преданность Церкви и празднует сейчас Воскресение Христово лучше, чем когда бы то ни было.

«Те, кто думает унизить нашу веру, того унизит Господь Бог. Если мы на Божием пути, то кто бы ни пытался нас унизить, мы принимаем это как Голгофу Христову, и это для нас наибольшее исповедание веры», — подчеркнул архиерей, напомнив, что легко исповедовать веру в мире и благолепии, но нужно подтвердить свою веру и преданность и во время испытаний.

Русская линия