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Сводка новостей от 20 мая 2020

Берлин всё-таки сказал своё слово
Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу «Северный поток» освобождение от применения положений газовой директивы ЕС…

Северный поток – 2 (пунктирная линия)Федеральное сетевое агентство Германии, которое ранее отказалось вывести «Северный поток-2» из-под действия положений газовой директивы ЕС, решило в итоге на 20 лет освободить от действия директивы более ранний проект «Северный поток». Об этом в среду, 20 мая, сообщил сайт агентства, пишет газета «Известия».

Нормы, отражённые в соответствующих европейских распоряжениях, в течение 20 лет не будут распространяться на проект на территории Германии. «20 мая 2020 года Правящая палата 7 предоставила освобождение части „Северного потока“, проходящей на территории Германии, от регулирования сроком на 20 лет, начиная с 12 декабря 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее в среду иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм «газовой директивы» на проект «Северный поток — 2» отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза. «Верховный суд установил, что директива прямым образом не затрагивает интересы Nord Stream 2 AG и Nord Stream AG», — говорится пресс-релизе суда.

О том, что оператор газопровода в судебном порядке пытается вывести проект из-под европейской «газовой директивы» и обжаловать отказ Федерального сетевого агентства Германии в исключении проекта из регулирования третьего энергопакета, сообщил накануне глава российского МИДа Сергей Лавров. Министр выразил уверенность, что строительства газопровода «Северный поток — 2» будет в конечном итоге успешно завершено.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 AG в выводе проекта «Северный поток — 2» из-под действия правил газовой директивы Евросоюза. Добывающая газ компания, согласно принятым в ЕС правилам, не может одновременно владеть и газопроводом. Отмечалось, что единственной возможностью для выведения трубопровода из-под правил обновленной газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года.

Немецкий регулятор порекомендовал Nord Stream 2 AG обратиться в суд, чтобы обжаловать их вердикт и разрешить все споры. В Еврокомиссии предложили оператору снова запросить у ФРГ изъятие из третьего энергетического пакета Евросоюза на основании другой процедуры в рамках Газовой директивы ЕС 2009 года.

В бундестаге раскритиковали позицию агентства в отношении оператора «Северного потока-2». В частности, глава комитета правительства ФРГ по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст был встревожен тем, что в очередной раз изменяются нормативные предпосылки в отношении такого крупного проекта.

Вслед за этим появилось решение об освобождении от положений директивы в отношении «Северного потока».

Русская линия

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Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу «Северный поток» освобождение от применения положений газовой директивы ЕС...

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