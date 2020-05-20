Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на официальном канале на YouTube. Представитель Никиты Михалкова анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая, сообщает РБК.

По словам самого Михалкова, программа «Бесогон ТВ» всегда делалась для зрителей, и телеканал помогал доносить мысли автора передачи во все регионы России. Однако 2 мая очередной выпуск программы был снят с эфира.

«Если мы сейчас не можем делать это вместе с „Россией 24“, значит, будем выпускать нашу программу в Интернете, а параллельно думать о дальнейшем её развитии», — отметил режиссёр.

В ВГТРК после снятия передачи с эфира отказались от каких-либо комментариев.

Последний выпуск «У кого в кармане государство?» вышел в эфир телеканала «Россия 24» 1 мая. В нём Михалков рассказал о программе миллиардера Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки для «сокращения человечества» и управления людьми. Телеканал показал программу два раза, после чего руководство ВГТРК сообщило режиссёру, что других запланированных повторов не будет. Михалков счёл это решение «чистой воды цензурой».

Новый выпуск передачи ожидается не менее интересным, чем снятый с эфира. Когда передача выходила на «России 24», Михалков так или иначе вынужден был подбирать слова. Теперь он лишён такой необходимости и может полностью говорить, что думает.

Русская линия