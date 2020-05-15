В правящей партии указали на «рост сепаратизма в рядах московского чиновничества», которое открыто игнорирует решения Верховного суда РФ…

В «Единой России» призвали дать оценку незаконным действиям московских чиновников по введению пропускного режима в Москве

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») просит главу Совета безопасности президента РФ Владимира Путина дать оценку действующему в Москве пропускному режиму на фоне коронавируса. Соответствующее обращение на имя Путина было направлено 13 мая, сообщает ИА REGNUM.

«Убедительно прошу Вас рассмотреть проблемы обеспечения информационной безопасности РФ, недопустимости использования регионами для обработки конфиденциальной информации систем, не имеющих статуса государственных информационных систем, а также принятие субъектами РФ самостоятельных решений относительно порядка сбора и обработки информации о персональных данных граждан, нарушающих их конституционные права и противоречащих требованиям федерального законодательства РФ», — говорится в письме.

Депутат обращает внимание главы государство на скандалы, вызванные введением пропусков с QR-кодом для перемещения в столице во время самоизоляции.

«Правительством Москвы организован сбор информации о передвижениях автомобилей и сотрудников силового блока. Военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, судьи и прокуроры в добровольно-принудительном порядке передали свои персональные данные, включая номера автомобилей, в правительство Москвы во избежание якобы получения штрафов с камер, что изначально незаконно, за нарушение режима самоизоляции», — указал парламентарий.

«Введённый на столичных улицах аппаратный комплекс „Стрит Фалькон“, не соответствующий требованиям автоматической системы фиксации нарушений ПДД и не сертифицированный в качестве таковой, признаётся автоматической системой фиксации нарушений ПДД на том простом основании, что, опять же, так назвал его департамент транспорта Москвы», — пишет Лысаков.

Также, по его словам, в системе отсутствует гарантии недопустимости несанкционированного вмешательства в систему и передачи информации сторонним лицам.

Он также напомнил, что начальник главного контрольного управления Москвы возразил Верховного суду, сообщив, что МВД России и власти Москвы заключили специальное соглашение, согласно которому столичные полицейские применяют нормы местного, а не федерального кодекса об административных правонарушениях.

«Такой вызов, брошенный судебной власти России, указывает на рост сепаратизма в рядах московского чиновничества. Это не просто вызов всей федеральной власти. Это планомерное волюнтаристские действия по установлению особого статуса Москвы в системе государственного строя России», — делает вывод Лысаков в письме Путину.

Русская линия