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Сводка новостей от 15 мая 2020

Непосильная для многих епархий и приходов ноша
Святейший Патриарх Кирилл издал распоряжение о сокращении отчислений в Московскую Патриархию в связи с пандемией…

Патриаршие символыСвятейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Преосвященным архиереям на территории России, а также Преосвященным архиереям, управляющим викариатствами г. Москвы и ставропигиальными монастырями, распоряжение о снижении отчислениях в Московскую Патриархию в связи с пандемией и недостатком пожертвований, сообщает Патриархия.Ru.

В документе отмечается, что в условиях переживаемой эпидемии в целях сохранения жизни и здоровья граждан во многих регионах Российской Федерации были приняты ограничительные меры, в том числе был приостановлен доступ людей в храмы и монастыри.

В связи с этим, ввиду финансовых затруднений, обусловленных сложившейся ситуацией, Святейший Патриарх Кирилл благословил сократить отчисления епархий, приходов г. Москвы и ставропигиальных обителей в Московскую Патриархию за 2020 год на 25% по сравнению с 2019 годом (что соответствует трехмесячному сроку отчислений).

Сокращение отчислений благословляется всем московским приходам и тем епархиям, где были введены ограничения по посещению храмов прихожанами и, соответственно, существенно снизились доходы, и которые при этом установили не меньшее сокращение отчислений приходов в пользу епархиального бюджета.

С этой целью епархиальные архиереи должны направить рапорт на имя Святейшего Патриарха с изложением ситуации во вверенных им епархиях (включая информацию о снижении доходов в процентном отношении сравнительно с предыдущим годом) и сообщением об упомянутом сокращении приходских отчислений.

Срок завершения отчислений за 2020 год продлевается до 10 мая 2021 года.

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Непосильная для многих епархий и приходов ноша
Святейший Патриарх Кирилл издал распоряжение о сокращении отчислений в Московскую Патриархию в связи с пандемией...

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