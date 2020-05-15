Русская линия
Сводка новостей от 15 мая 2020

Митрополит Амфилохий: Своими действиями власти Черногории разжигают в стране гражданскую войну
Глава Приморско-Черногорской митрополии призвал немедленно освободить арестованнз епископа Иоанникия и священников…

Митрополит Черногорско-приморский Амфилохий у здания суда в НикшичеУтром 15 мая большое количество верующих собрались у здания суда в Никшиче для того, чтобы поддержать заключенного с 12 мая епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников, находящихся вместе с ним. Граждане собрались после 9 часов у Основного суда в ожидании решения судьбы заключенных, сообщает Православие.Ru.

К собравшимся около полудня прибыл и митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, который заявил, что приехал поддержать арестованного епископа и попросить прощения, потому что считает себя виновным в его аресте. По словам владыки, именно он настоял на том, чтобы на праздник свт. Василия 12 мая через Никшич всё-таки прошёл Крестный ход, так как у кафедрального собора собралось огромное количество верующих.

Митрополит Амфилохий подчеркнул, что если кто-то должен быть за это действительно осуждён, то это должен быть он.

Комментируя арест владыки Иоанникия и последующие действия властей, митрополит Амфилохий сказал, что этим арестом и своими агрессивными действиями власть готовит гражданскую войну в стране, но необходимо, наконец, прекратить братоубийство, которого слишком много было в истории Черногории.

Митрополит потребовал от государственных органов немедленно освободить владыку Иоанникия и священников, если власти действительно хотят будущего для Черногории, единства и согласия народа.

Русская линия

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Митрополит Амфилохий: Своими действиями власти Черногории разжигают в стране гражданскую войну
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