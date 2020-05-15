В Комитете по развитию гражданского общества и религиозных объединений призвали открыть храмы Русской Православной Церкви

Группа депутатов Госдумы обратилась к и.о. главы кабмина РФ Андрею Белоусову и попросила снять ограничения с храмов Русской Православной Церкви и разрешить верующим ходить на богослужения в храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Депутаты обратились к правительству по вопросу открытия храмов для посещения прихожанами. В группу депутатов, обратившихся к исполняющему обязанности главы правительства Андрею Белоусову по поводу поддержки религиозных организаций и обеспечения возможности посещения храмов верующими, вошёл председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Гаврилов подчеркнул, что важной задачей является скорейшее открытие для верующих храмов с учётом соблюдения специальных мер безопасности для предотвращения распространения коронавируса.

«Мы обратились к правительству с предложением как можно быстрее разработать и согласовать с централизованными религиозными организациями стандарты работы объектов религиозного назначения. Речь идёт об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, регулярном проведении санитарно-гигиенических мероприятий, соблюдении нормативов дистанцирования», — цитирует пресс-служба слова Гаврилова.

Парламентарий отметил, что Русская Православная Церковь, как и другие традиционные конфессии России, испытывают серьёзные финансовые трудности в связи с падением доходов многих прихожан, остановкой работы хозяйствующих субъектов и значительным снижением вследствие этих причин объёма пожертвований.

«Следует снизить до 15% страховые взносы в государственные внебюджетные фонды для сотрудников религиозных организаций и учрежденных ими социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставить целевые субсидии или гранты на выплату заработной платы сотрудникам, а также на уплату коммунальных платежей на период в шесть месяцев, списать налоговые платежи по налогу на имущество за второй квартал 2020 года», — отметил Гаврилов.

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