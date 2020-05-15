Задержанного в Черногории епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников содержат в условиях, не соответствующих санитарным требованиям, и могут продлить их задержание ещё на 30 суток, сообщил РИА Новости руководитель Правового совета Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви протоиерей Велибор Джомич.

Ранее в нескольких городах страны прошли стихийные протесты из-за задержания на 72 часа епископа Иоанникия и семи священников за проведение собрания верующих во вторник на праздник святителя Василия Острожского. Самые крупные выступления были отмечены в Никшиче и Плевле, где полицейские для разгона протестующих применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пострадали несколько граждан. Двадцать шесть сотрудников полиции Черногории получили ранения, один из них госпитализирован, десятки человек были задержаны.

«Его Преосвященство митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий сделал заявление у мощей святого Петра Цетинского, в котором призвал государственные органы воздержаться от применения силы и призвал к миру, братской любви и обновлению единства. Важно, чтобы как можно больше людей услышали эти слова митрополита в этот весьма драматичный момент для Черногории», — заявил отец Велибор.

Он уточнил, что в четверг епископ Иоанникий и священники находились под стражей в Никшиче и по информации их адвокатов ожидается ещё опрос двух свидетелей. «После этого будет принято решение о продлении их задержания ещё на 30 суток или они будут выпущены на свободу. Мы просим и призываем, чтобы их выпустили и дали возможность защищать свою правоту перед законом на свободе, если возникнет такая необходимость», — отметил глава Правового совета митрополии.

«Сейчас в отношении них нарушена презумпция невиновности. Они размещены в весьма плохих условиях, которые очень далеки от требований Министерства здравоохранения, и тут возникает абсурдное противоречие. Им вменяют якобы нарушение мер органов здравоохранения, а поместили их в условия, которые напрямую нарушают требования Минздрава!» — подчеркнул отец Велибор.

Представитель Сербской Православной Церкви уверен, что нет никаких оснований для продолжения содержания священнослужителей под стражей.

«Здесь вопрос юриспруденции перешёл в область идеологи и политики, что очень плохо для черногорского общества и хрупкой черногорской демократии. Пока неизвестно, будет ли суд, потому что о возбуждении уголовного процесса можно говорить лишь после выдвижения обвинений. Об этом рано пока говорить, и для этого не видно оснований, но подождём, как дальше будет вести себя прокуратура», — сказал священник.

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