Федеральное сетевое агентство Германии отказалось удовлетворить ходатайство компании Nord Stream 2 AG о выводе газопровода «Северный поток-2» из-под действия ограничений, установленных Газовой директивой ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте BNetzA, передаёт РБК.

Свое решение в BNetzA объяснили несоответствием запроса Nord Stream 2 AG действующим нормативам. Согласно им на освобождение от ограничений могут претендовать лишь газопроводы, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года. В случае с «Северным потоком-2» это требование не выполнено.

В соответствии с поправками в газовую директиву ЕС, принятую в 2009 году, все правила европейского законодательства (разделение поставщика газа и транспортной компании, доступ третьих сторон к мощностям газопровода, недискриминационные тарифы и транспарентность) должны применяться не только к сухопутным, но и к морским газопроводам из третьих стран.

Это означает, что «Газпром» сможет использовать «Северный поток-2» после завершения строительства только на 50%. Оставшиеся мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам. Чтобы решить этот вопрос, для морского газопровода придётся создавать специального газотранспортного оператора, независимого от поставщика.

В российской компании уже заявили, что приняли решение немецкого регулятора к сведению, однако на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод завершили с точки зрения экономической функциональности, поэтому под действие директивы он не попадает.

«На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в размере миллиардов евро задолго до того, как ЕК объявила о своем плане по изменению Газовой директивы. Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения „завершение проекта“ до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Это также противоречило бы конституционным гарантиям Основного закона Германии», — подчеркивается в релизе.

Теперь Nord Stream 2 AG может подать апелляцию в Высший земельный суд Дюссельдорфа, а тот, возможно, перенаправит запрос в Европейский суд — высшую судебную инстанцию ЕС. Но в любом случае, можно говорить о том, что топ-менеджер российской газовой компании вновь серьёзно просчитались, также, как и в судебном споре с «Нафтогазом» Украины.

Русская линия