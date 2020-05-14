Академик РАН Сергей Колесников в одном из своих интервью заявил, что если к концу июля в России будет создана первая вакцина от коронавируса, то, учитывая высокую смертность и поражаемость населения вирусом, прививку от него могут провести «по военному сценарию», то есть, минуя ряд стадий проверки, начнут прививать людей в очагах поражения. При этом всех россиян начнут вакцинировать уже в 2021 году, сообщает Life.ru.

Однако, против этого предположения категорически выступили эксперты. Они считают, что форсирование вакцинации и пропуск важнейших стадий проверки новых вакцин слишком опасны и вред от этого может превысить ущерб, который сейчас несёт страна в результате пандемии.

Так вирусолог Алексей Коровкин полагает, что предложение Колесникова вообще излишнее, поскольку в законодательстве и так присутствуют необходимые нормы, которые регламентируют процесс вакцинации населения.

В свою очередь, кандидат биологических наук и военный врач Михаил Супотницкий полагает, что само рассуждение о том, что можно переходить на упрощённое тестирование вакцины, есть признак непрофессионализма.

«Это абсолютно неправильно. Вакцина создаётся годами, есть процедура создания, в которую входят клинические и доклинические исследования на определённых группах. В отношении иммунитета вирус CoViD-19 ещё не изучен, нет феномена антителозависимого усиления инфекции, а для коронавирусов он характерен. Чтобы такую вакцину запустить в массовую вакцинацию, нужно много лет проводить многоцентровые исследования. Полагаю, что за подобное высказывание, которое допустил академик, его нужно лишить этого звания», — отметил Супотницкий.

Тем временем, сам Колесников заявил, что его неверно поняли. «Я говорил, что в условиях чрезвычайной ситуации регистрация вакцины может пройти по военному типу. В условиях ЧС может быть допущен пропуск фазы исследования защитного действия у животных. <…> Возможно, нам придётся пойти на то, что делают американцы. У них есть специальный закон „Право попробовать“, когда человек говорит: я хочу защититься, я готов. Он подписывает бумаги, и ему не могут отказать в вакцинировании. Кстати, раньше врачи сами себе проводили подобные вакцинации, после чего заражали себя микробами, доказывая, что вакцина действует», — заявил Сергей Колесников Life.ru.

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