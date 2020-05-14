Международные медицинские чиновники заявили, что, скорее всего, победить коронавирус не удастся и с ним придётся жить, как с ВИЧ…

Во Всемирной организации здравоохранения, наконец, признали очевидное — изобрести эффективную вакцину от нового коронавируса удастся нескоро (если вообще удастся), и человечеству придётся жить с данным вирусом, как и с ВИЧ-инфекцией. Максимум, что можно сделать, это поставить под контроль ситуацию с распространением этого вируса, но даже на это понадобится около пяти лет. Такой прогноз дала на организованной Financial Times конференции заместительница генерального директора ВОЗ Сумия Сваминатан, пишет Русская служба Би-би-си.

«Я бы сказала, через четыре-пять лет у нас будет перспектива контроля», — заявила она.

Конкретный срок зависит от множества факторов — будет ли вирус мутировать, когда будет разработана эффективная вакцина, а также от того, насколько жёстким и долгим будет карантин в разных странах.

С вакциной связано большинство надежд, сказала Сваминатан, но с её разработкой, применением, эффективностью и безопасностью связано много факторов риска. Проблемой будет и массовое производство, и распространение, добавила она.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в свою очередь допустил, что вирус может остаться с нами навсегда. «ВИЧ не исчез. Мы с ним живём, мы нашли способы терапии и предотвращения, люди уже не так боятся, как раньше, и многие ВИЧ-положительные ведут долгую и здоровую жизнь», — сказал он.

Всё это означает, что жёсткие карантинные меры, введённые во многих странах мира и нанесшие серьёзный урон экономике многих государств, не могут привести к полному прекращению распространения коронавируса, и в этих условиях властям следует оценивать вред и пользу от введения ограничений.

Русская линия