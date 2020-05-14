Полиция Черногории задержала 62 человека за участие в демонстрациях против задержания епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и последовавших столкновениях с правоохранителями. Об этом сообщил в четверг телеканал RTCG со ссылкой на полицию, передаёт ТАСС.

Отмечается, что 32 человека задержаны во втором по величине городе страны Никшич, девять человек задержаны в городе Плевля, трое — в столице страны Подгорице, пять человек в Андриевице, 12 — на автотрассе под городом Беране, один человек — в Герцег-Нови. Кроме того, 25 человек вызваны на допрос в Будве за участие в автопротесте, 14 из них выписаны штрафы. В отношении задержанных заведены дела, идёт следствие.

В ночь на 12 мая прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, а также священников епархии по обвинению в нарушении эпидемиологического режима. За священнослужителей вступились тысячи прихожан Сербской Православной Церкви. Когда на следующий день, 13 мая, полиция объявила о задержании владыки на 72 часа, по всей стране начались массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. Во втором по величине городе страны Никшич, а также в городе Приеполе полицейский спецназ применял слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки.

В результате беспорядков, по данным Управления полиции Черногории, пострадали 26 правоохранителей и трое граждан, включая 7-летнего ребёнка.

В Русской Православной Церкви с тревогой следят за происходящим в Черногории, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. В комментарии РИА Новости председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион заявил в связи с этим следующее:

«Русская Православная Церковь глубоко встревожена известием об аресте черногорской полицией на трое суток епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей кафедрального собора города Никшича, а также поступающей информацией об унизительном обращении с православными священнослужителями.

Святейший Патриарх Сербский Ириней, Священный Синод Сербской Православной Церкви, Епископский совет Черногории выступили с призывом к скорейшему освобождению задержанных. Мы полностью поддерживаем этот призыв, как и призыв к конструктивному диалогу между властями Черногории и Священноначалием Православной Церкви в данной стране. Лишь такой диалог может послужить восстановлению гражданского мира и согласия в обществе, которые были нарушены целой чередой проявлений недружественного отношения к Сербской Православной Церкви. Достаточно напомнить о принятии Скупщиной Черногории в конце прошлого года несомненно дискриминационного закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», надлежащая оценка которому со стороны Русской Православной Церкви была незамедлительно дана в Патриаршем и Синодальном послании в связи с ситуацией в Черногории".

Русская линия