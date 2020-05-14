Профанарское издание «Orthodoxtimes», отпочковавшееся от другого греческого церковного агентства «Ромфея» и получающее финансирование из США, внимательно следит за дискуссией, которая развернулась в России по поводу изображения Путина и Сталина в главном храме Вооружённых сил России.

Очевидно, что прославление гонителя Церкви в военном храме в Москве — это новость, которая во многом приятна для греков, поскольку это даёт им лишний повод считать правильными распространённые среди фанариотов утверждения о том, что русские, как были варварами, так и остались.

Русская Православная Церковь является для Фанара собранием бывших коммунистов, которые в любое время могут «вернуться на свою блювотину», а потому с их мнением и не стоит считаться. Именно эту логику мы увидели в действиях Фанара в отношении Украины и Украинской Православной Церкви.

И хотя Святейший Патриарх Кирилл потребовал убрать изображение Сталина из храма, сам факт того, что для этого потребовалась общественная дискуссия, даёт грекам лишний повод утвердиться в своей правоте.

«Orthodoxtimes» публикует сегодня сообщение с заголовком «Русская Православная Церковь говорит „нет“ сталинской мозаике в новом храме Вооруженных сил РФ», в котором приводит мнение митрополита Волоколамского Илариона, выступающего против этого изображения, и протоиерея Леодина Калинина, выступающего за.

Греческие журналисты также напоминают, что «также планировалось изобразить портрет Путина в той же церкви, но он якобы попросил не делать этого». Поверить в то, что президент России мог проявить благоразумие и отказаться от изображения своего портрета в храме для греков очень непросто.

Русская линия