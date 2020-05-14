Полиция начала задерживать протестующих. В Черногорской епархии настаивают на освобождение арестованных епископа Иоанникия и священников…

В Черногории начались массовые акции протеста в связи с арестом священнослужителей Сербской Православной Церкви

Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за ареста епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской Православной Церкви, сообщает РИА Новости.

В ночь на среду прокуратура Черногории задержала на 72 часа владыку Иоанникия и семь священников за проведение собрания верующих на праздник Святого Василия Острожского в городе Никшич. Вечером в среду большое число граждан вышли на улицы города Плевля на севере страны, где скандировали «Не отдадим святыни и наших священников!» и требовали освобождения духовенства.

Управление полиции Черногории заявило, что на его сотрудников напали протестующие в масках с камнями, бутылками и пиротехническими средствами. В городе идут задержания.

«Полиция употребила силу, слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты против участников протестного шествия в городе Никшич. Граждане бросали в полицейских камни и скандировали «фашисты». Задержаны несколько граждан, среди них журналист сербской газеты «Вечерне новости» и фотограф черногорского издания «Дан», — сообщил портал издания Vijesti.

В нескольких городах страны в среду оппозиционные активисты получают повестки в полицию, проходят задержания. В социальных сетях появляются видео столкновений с полицией и полученных гражданами травм.

Днем граждане Черногории блокировали республиканские дорогу Беране-Андриевица-Плав на севере страны с 11.00 (12.00 мск) и требовали от властей освободить задержанных епископа и священников. Полиция силой с применением слезоточивого газа разбила блокаду трассы.

Днем в среду граждане Черногории блокировали автомобилями республиканские дорогу Беране-Андриевица-Плав на севере страны и требовали от властей освободить задержанных епископа и священников. Полиция силой с применением слезоточивого газа разбила блокаду трассы, но в ночь на четверг граждане снова ее блокировали.

Комментируя эти события, ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович заявил, что «полицейские и судебные органы черногорской власти перешли всякую меру своим насильственными действиями и явно односторонним и избирательным подходом».

«Призываем их прекратить насилие по отношению к мирным протестам. Среди пострадавших сегодня есть и дети, а всё это граждане, которые месяц-два назад мирно и с достоинством выражали свой протест», — отметил ректор Цетинской семинарии.

Синод Сербской Православной Церкви и Совет епископов в Черногории в среду призвали власти страны освободить задержанных, а своих прихожан — сохранять спокойствие.

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