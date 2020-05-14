Члены Синода отметили, что в некоторых частях Европы уже открылись храмы для общественных богослужений, но с санитарными ограничениями…

12 мая 2020 года под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона состоялось телефонное совещание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви.

В работе совещания приняли участие митрополит Берлинский и Германский Марк, архиепископы Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, Монреальский и Канадский Гавриил и Чикагский и Средне-Американский Петр, епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней и Манхэттенский Николай.

Открывая заседание, митрополит Иларион приветствовал членов Архиерейского Синода с продолжающейся Пасхой Христовой, пожелав им помощи Божией в предстоящих деяниях. Отвечая на приветствие председателя Архиерейского Синода, митрополит Берлинский и Германский Марк от лица собратий тепло поздравил владыку с годовщиной его избрания Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви и выразил ему глубокую благодарность за спокойное и мудрое руководство общецерковной жизнью.

Затем епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней выступил с сообщением о новостях православного мира, о некоторых действиях Константинопольского Патриархата в разных странах, в том числе и в США, где архиепископом Елпидифором было открыто викариатство приходов славянской традиции.

Приняв сообщение владыки Иринея к сведению, Архиерейский Синод обсудил положение дел в монастырях Духовной миссии Русской Зарубежной Церкви в Иерусалиме, где в связи с глобальной вспышкой коронавирусной инфекции насельники обителей пребывают на карантине, но продолжают участвовать в богослужениях, совершаемых без паломников и прихожан.

Митрополит Марк и епископ Ириней доложили, что в некоторых частях Европы уже открылись храмы для общественных богослужений, но с санитарными ограничениями. Всесторонне обсудив ситуацию с коронавирусом, Архиерейский Синод постановил отложить поездки в епархии с чудотворной Курской-Коренной иконой Божией Матери «Знамение» и призвать правящих архиереев, по мере снятия ограничений, постепенно возобновлять нормальное течение церковной жизни в монастырях и приходах, указав настоятелям и должностным лицам действовать во всем согласно рекомендациям местных органов власти.

Затем Архиерейский Синод рассмотрел различные административно-хозяйственные вопросы, а также ходатайства Преосвященных архипастырей, представивших ряд клириков и мирян своих епархий к церковным наградам.

Совещание завершилось пением задостойника праздника Святой Пасхи.

Русская линия