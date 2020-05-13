Св. Кинот Святой Горы Афон: В период эпидемии христианам необходимо чаще прибегать к Таинствам Церкви, а не отказываться от Причастия
Афонские монастыри отреагировали на призывы греческих чиновников не причащаться до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса…
12 мая 2020 года Священный Кинот Святой Горы Афон отреагировал на высказывания некоторых греческих чиновников и медиков, призывавших граждан Греции отказаться от Причастия до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса, и выступил со специальным заявлением по этому поводу. Текст заявления публикует «Romfea», сообщает СПЖ.
Авторы документа выражают сожаление в связи с тем, что в Греции звучат такие антихристианские призывы, и подчеркивают, что Таинство Причастия является «источником спасения, надежды, света и участия в жизни Господа, и ни в коем случае не может стать причиной передачи инфекционных заболеваний или любого другого зла».
«Об этом испокон века свидетельствует опыт и учение нашей Церкви, в это мы твёрдо веруем как христиане и верные члены Тела Христова. Церковь, как в прошлом, так и поныне, преподает вечные блага, Кровь и Тело Христовы, посредством которых мы можем соединиться с распятым и воскресшим Христом, побеждая смерть», — говорится в заявлении.
В документе поясняется, что «это величайшее Таинство Православной Церкви совершенно необходимо для духовной жизни, а потому верующие ни в коем случае не должны лишаться Причащения Святых Таин».
Священный Кинот отмечает, что не возражает против принятия мер по защите от коронавируса, «однако ни в коем случае не следует связывать эту пандемию и усилия, направленные на её преодоление, с возможностью верующих участвовать в святых Таинствах Православной Церкви, поскольку в результате происходит ограничение свободы вероисповедания и проведения христианских богослужений».
«В нынешних сложных обстоятельствах во время пандемии нам ещё больше, чем прежде, подобает искать прибежища в Боге, применять те спасительные средства, которые дарует нам Церковь, призывать Божественную помощь и ходатайство Святых различными способами, известными в многовековом опыте Церкви: совершать Крестные ходы с изнесением святых икон и честных мощей, читать особые молитвы и совершать особые богослужения по этому случаю.
Время испытания подойдёт к концу, постепенно будут отменены ограничительные меры, но пусть это испытание, которое попустил Господь за наши грехи, станет поводом для искреннего покаяния и возвращения к евангельскому учению о Воскресшем Господе. Христос — это надежда не только для каждого человека в отдельности, но и для всего нашего мира; это Тот, Кто изгоняет любую боязнь, любой страх, потому что Он — Победитель смерти", — говорится в заявлении.
На Афоне призвали верующих «соединиться с Господом в покаянии, в любви, милосердии, в снисхождении к слабостям наших ближних, в терпении, и непоколебимой вере».
Св. Кинот Святой Горы Афон: В период эпидемии христианам необходимо чаще прибегать к Таинствам Церкви, а не отказываться от Причастия Афонские монастыри отреагировали на призывы греческих чиновников не причащаться до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса...