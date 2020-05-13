Афонские монастыри отреагировали на призывы греческих чиновников не причащаться до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса…

Св. Кинот Святой Горы Афон: В период эпидемии христианам необходимо чаще прибегать к Таинствам Церкви, а не отказываться от Причастия

12 мая 2020 года Священный Кинот Святой Горы Афон отреагировал на высказывания некоторых греческих чиновников и медиков, призывавших граждан Греции отказаться от Причастия до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса, и выступил со специальным заявлением по этому поводу. Текст заявления публикует «Romfea», сообщает СПЖ.

Авторы документа выражают сожаление в связи с тем, что в Греции звучат такие антихристианские призывы, и подчеркивают, что Таинство Причастия является «источником спасения, надежды, света и участия в жизни Господа, и ни в коем случае не может стать причиной передачи инфекционных заболеваний или любого другого зла».

«Об этом испокон века свидетельствует опыт и учение нашей Церкви, в это мы твёрдо веруем как христиане и верные члены Тела Христова. Церковь, как в прошлом, так и поныне, преподает вечные блага, Кровь и Тело Христовы, посредством которых мы можем соединиться с распятым и воскресшим Христом, побеждая смерть», — говорится в заявлении.

В документе поясняется, что «это величайшее Таинство Православной Церкви совершенно необходимо для духовной жизни, а потому верующие ни в коем случае не должны лишаться Причащения Святых Таин».

Священный Кинот отмечает, что не возражает против принятия мер по защите от коронавируса, «однако ни в коем случае не следует связывать эту пандемию и усилия, направленные на её преодоление, с возможностью верующих участвовать в святых Таинствах Православной Церкви, поскольку в результате происходит ограничение свободы вероисповедания и проведения христианских богослужений».

«В нынешних сложных обстоятельствах во время пандемии нам ещё больше, чем прежде, подобает искать прибежища в Боге, применять те спасительные средства, которые дарует нам Церковь, призывать Божественную помощь и ходатайство Святых различными способами, известными в многовековом опыте Церкви: совершать Крестные ходы с изнесением святых икон и честных мощей, читать особые молитвы и совершать особые богослужения по этому случаю.

Время испытания подойдёт к концу, постепенно будут отменены ограничительные меры, но пусть это испытание, которое попустил Господь за наши грехи, станет поводом для искреннего покаяния и возвращения к евангельскому учению о Воскресшем Господе. Христос — это надежда не только для каждого человека в отдельности, но и для всего нашего мира; это Тот, Кто изгоняет любую боязнь, любой страх, потому что Он — Победитель смерти", — говорится в заявлении.

На Афоне призвали верующих «соединиться с Господом в покаянии, в любви, милосердии, в снисхождении к слабостям наших ближних, в терпении, и непоколебимой вере».

Русская линия