В Bloomberg признали, что США не смогли остановить строительство «Северного потока — 2»…

Строительство газопровода «Северный поток — 2» в скором времени перейдёт в финальную стадию. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передаёт РИА Новости.

Как обратили внимание иностранные эксперты, на спутниковых снимках немецкого порта Мукран, опубликованных Planet Labs inc, можно заметить, что секции трубопровода, находившиеся в хранилище неподалеку от гавани, переместили на пристань с краном для погрузки. А в пяти километрах от порта встал на якорь плавучий трубоукладчик «Академик Черский».

При этом, как отмечает Bloomberg, Мукран — это логистический центр строительства «Северного потока — 2».

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, задействованных в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas остановила работы и отвела суда.

Глава Минэнерго Александр Новак после этого заявил, что Россия в состоянии сама завершить проект, а использование «Академика Черского» министр назвал одним из возможных вариантов достройки «Северного потока — 2».

Теперь этот вариант и претворяется в жизнь.

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