Русская линия
Сводка новостей от 13 мая 2020

Козака приняли в Берлине
Россия и Германия договорились активизировать работу «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Донбассе…

Дмитрий КозакЗамглавы Администрации Президента Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил, что, несмотря на введённые против него в Европе санкции, он на днях летал в Берлин на переговоры по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, сообщает РИА Новости.

Козак отметил, что консультации прошли в ведомстве федеральной канцлерин, диалог был конструктивный и прошёл в «деловом ключе». При этом остаётся неизвестным с кем конкретно разговаривал российский представитель, но зато указывается, что именно немцы пригласили находящегося под санкциями Козака в Германию.

По словам самого российского переговорщика, участники консультаций договорились о «взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта», а также «множеству непростых задач, которые требуют решения, взаимодействия с представителями Донбасса, Украины в «нормандском формате».

«Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров», — уверен Козак. При этом он подчеркнул, что говорить о конкретных результатах преждевременно, решения должны приниматься трехсторонней контактной группой или в рамках нормандского формата.

Любопытно, что немецкие власти не спешат делиться информацией о состоявшихся консультациях. Так «Немецкая волна» вообще ничего не знает о том, что произошло в Берлине и даёт сообщение о состоявшихся переговорах со ссылкой на российские СМИ.

Это говорит о том, что-либо у Меркель решили не афишировать достигнутые договорённости с Кремлём, либо данный визит был формальностью, и Козак летал в Германию только для того, чтобы познакомиться с неизвестным помощником канцлерин, «потому что они лично никогда не встречались». А если это так, то и сообщать в общем-то не о чем.

Русская линия

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Козака приняли в Берлине
Россия и Германия договорились активизировать работу «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Донбассе...

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