Коронавирус принёс облегчение 9-классникам — из-за карантина экзаменов у них не будет, 11-классники сдадут ЕГЭ в более поздние сроки…

Министерство просвещения России приняло долгожданное для многих 9-классников решение о полной отмене обязательного государственного экзамена в этом году. Таким образом, благодаря коронавирусу школьникам 9-х классов вообще не придётся сдавать экзамены. Что же касается учащихся 11 класс, то Единый государственный экзамен перенесён на более поздний срок, его дата пока уточняется, однако и он будет проведён только для тех школьников, которые собирается поступать в вузы, сообщает ТАСС.

«Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период», — заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве добавили, что окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, все сроки будут утверждены правительством и закреплены на законодательном уровне.

В пунктах проведения ЕГЭ ограничат число сдающих экзамен. «Экзаменационная кампания пройдёт в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов», — говорится в сообщении.

Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что ЕГЭ планируется проводить только для тех выпускников, кто намерен поступать в вузы. «Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения», — приводит пресс-служба ведомства слова министра.

В министерстве уточнили, что для остальных категорий выпускников обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков считает принципиально важным для вузов начать новый учебный год в сентябре. «Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать [учебный] год в сентябре», — заявил в среду министр, чьи слова приводит пресс-служба Минобрнауки.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что безопасно будет провести ЕГЭ только в августе — сентябре. На прошлой неделе в министерстве заявили, что российские вузы готовы в максимально короткие сроки зачислить абитуриентов и приступить к занятиям 1 сентября.

Минпросвещения и Рособрнадзор в начале апреля опубликовали проект расписания ЕГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. В конце апреля Министерство просвещения рекомендовало регионам завершить обучение 1−8 классов до 15−16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов — до 30 мая, 9 и 11 классов — до 5 июня.

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