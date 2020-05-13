Священнослужители были арестованы за участие в Крестном ходе в честь святого Василия Острожского…

12 мая 2020 года полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священнослужителей Сербской Православной Церкви за участие в празднованиях и Крестном ходе в честь святого Василия Острожского в период карантина в связи с коронавирусом. Об этом сообщает сайт Черногорско-Приморской митрополии, передаёт СПЖ.

После допроса в Центре безопасности Никшича, иерарха и священников около 2 часов ночи доставили в Генеральную государственную прокуратуру, где они были заключены под стражу после более чем 2 часов допроса. Прокурор принял решение о задержании священнослужителей на срок до 72 часов. Один из священников, отец Слободан Йокич, не был допрошен, потому что он находится в больнице.

Полиция арестовала священнослужителей после многотысячной Литургии в Никшиче, которую квалифицировала как «незапланированную». По словам священников, верующие собрались на празднования в честь святого Василия Острожского по собственной инициативе.

При аресте священники просили собравшихся соблюдать спокойствие и никоим образом не причинять вреда полиции.

После ареста верующие пришли к зданию Центра безопасности, стояли, молились, и ждали выхода священнослужителея. Время от времени собравшиеся скандировали: «Не отдадим владыку!».

13 мая 2020 года Патриарх Сербский Ириней и президент Республики Сербия Александр Вучич в ходе телефонного разговора выразили глубокую обеспокоенность по поводу ареста епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской Церкви, сообщает «IN4S».

Президент Сербии и Предстоятель СПЦ призвали верующих к миру, во избежание беспорядков и конфликтов.

Патриарх Ириней напомнил, что преследования властей Черногории в отношении Сербской Православной Церкви началась с принятия антицерковного закона о свободе вероисповедания

Тот факт, что закон был принят на фоне масштабных народных протестов, и аресты духовенства являются доказательством того, что власти Черногории преследуют Сербскую Православную Церковь, добавил Предстоятель.

Русская линия