Один из главных сторонников газовых войн с «Газпромом» будет уволен из компании по сокращению…

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, который является одним из наиболее одиозных украинских газовиков, ратующих за регулярные газовые споры с Россией, в ближайшее время будет уволен «в связи с сокращением ныне занимаемой должности». Об этом сообщил сам Витренко, с обидой заявив, что Украину больше не интересует «эффективная защита интересов страны в отношениях с Газпромом», сообщает ТАСС.

«Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из «Нафтогаза», — написал он в Facebook.

Витренко считает, что его увольняют, поскольку борьба с «российской агрессией» больше не является одним из приоритетов украинской власти. Среди других причин своего увольнения он назвал отсутствие приоритета борьбы с коррупцией, в том числе с её причинами в газовом секторе.

Витренко обратил внимание, что увольнение происходит на фоне выплаченной российской стороной компенсации по решению Стокгольмского арбитража, а также подписанного в конце 2019 года контракта по транзиту российского газа.

Также он отметил, что для успешного проведения реформ на Украине нужны профессионалы, а власть назначает удобных исполнителей, которые не угрожают интересам «начальников».

Исполнительный директор «Нафтогаза» также упомянул председателя правления компании Андрея Коболева, посетовав, что того увольнять не собираются. Более того, правительство Украины без всякого конкурса продлило контракт с Коболевым на четыре года, поскольку тот «является частью системы».

Таким образом есть надежда, что с увольнением Витренко скандалы между Россией и Украиной в газовой сфере пойдут на убыль.

Русская линия