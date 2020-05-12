29 мая, в день падения Константинополя под ударами осман, турецкие власти вновь могут объявить Софию местом молитвы для мусульман…

Пост директора по коммуникациям президента Турции Фахреттина Алтуна в Твиттере о Соборе Святой Софии в Стамбуле стало причиной того, что турецкая пресса интерпретировала это сообщение как знак того, что величественный православный храм, в котором сейчас располагается музей, может быть вновь объявлен мусульманской мечетью, сообщает греческий портал «Orthodox Times».

В своем Твиттере Фахреттин Алтун опубликовал фотографию Собора Святой Софии со следующей фразой: «Мы пропустили это! Но будьте терпеливы. Мы сделаем это вместе».

В результате эта фраза была опубликована в турецких СМИ вместе со статьями об истории Собора Святой Софии и с комментариями о «нетерпении» турецкого народа увидеть, как этот исторический памятник вновь станет мечетью.

Действительно, в Греции опасаются, что 29 мая, в день падения Константинополя под ударами турок в 1453 году, турецкие власти могут объявить Святую Софию мечетью и местом молитвы для мусульман.

Во всяком случае, пост Алтуна вызвал большой ажиотаж в Турции. Те, кто прочитал это сообщение, стали спрашивать, когда откроются мечети для молитвы (они ныне закрыты из-за карантина) и когда откроется Собор Святой Софии для мусульманских собраний.

Стоит отметить, что вопрос о преобразовании Собора Святой Софии в мечеть до сих пор стоит на повестке дня турецкого руководства и лично президента Тайипа Эрдогана. 24 марта 2019 года, незадолго до муниципальных выборов в Стамбуле, президент Турции заявил, что превращение музея Святой Софии в мечеть для молитвы является ожиданием всего турецкого народа и мусульманского мира.

Кроме того, с прошлого года часть интерьера Собора Святой Софии уже используется для мусульманской молитвы.

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