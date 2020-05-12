Представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» возмущены тем, что украинское внешнеполитическое ведомство назвало трагедию в Одессе «российской пропагандой»…

Руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку из-за «провокационного и манипулятивного» заявления о роли России в расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, которое идёт вразрез с официально выраженной позицией президента Владимира Зеленского, заявил председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, сообщает газета «Взгляд».

«Через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил «искренние соболезнования семьям всех погибших» 2 мая 2014 года в Одессе и призвал украинцев к миру и согласию, чтобы Украина была землей «не раздора, а братства», МИД Украины выразил своё соболезнование по поводу «лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти», — отметил политик.

Медведчук назвал заявление внешнеполитического ведомства «демонстративным игнорированием позиции главы государства», а также подчеркнул, что оно «идёт вразрез с позицией главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер, которая призвала украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая».

По словам Медведчука, ОПЗЖ считает заявление МИД «искажающим правду о причинах одесской трагедии и наполненным русофобскими штампами и клише» и требует от Зеленского пояснить, отражает ли оно позицию руководства государства, было ли согласовано с офисом президента, а также «почему эта оценка идет вразрез с официальным заявлением президента Зеленского, но точь-в-точь отражает идеологемы режима Порошенко — Парубия».

Он добавил, что оппозиция призывает фракцию президентской партии «Слуга народа» на внеочередном заседании парламента принять решение о создании временной следственной комиссии по расследованию событий 2 мая в Одессе.

В свою очередь, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович заявил, что МИД Украины, сделав ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировало свою полуфашистскую сущность.

«Министерство иностранных дел — это вотчина президента страны, это он отвечает за МИД, это его работа, по конституции и по всему. По странному стечению обстоятельств, МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении», — заявил Рабинович в интервью телеканалу «112 Украина».

По его словам, заявление украинского внешнеполитического ведомства по трагедии 2 мая в Одессе является пределом «полуфашистской тупости», наглости, ненависти к людям. «А президенту [Украины Владимиру Зеленскому] надо выбрать, с кем он: с МИДом или с народом, который тебя выбирал», — отметил парламентарий.

Он добавил, что на Украине президенты или политические партии зачастую декларируют на выборах одно, но после выборов уже начинают говорить, что этого не было. «Поэтому, к сожалению, мы имеем то, что имеем», — заключил депутат.

Тем временем украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала Topinform выразил мнение, что Владимир Зеленский не станет отправлять главу МИД Украины в отставку.

По его словам, украинским лидером управляет «колониальная администрация» из представителей западных структур и международных фондов, передает РИА «Новости». «Слабак в роли президента. За его спиной принимают решения, назначают людей — он не может уволить», — считает Погребинский.

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