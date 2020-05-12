Число безработных в России к середине мая выросло почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек. Это признала вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства. «Сегодня на ту дату, о которой мы говорим, — дату перехода на другой этап — количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тыс. человек до 1, 434 млн человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6%», — сказала она.

Голикова добавила, что с 1 марта 2020 года в органы служб занятости обратились 1,654 млн российских граждан либо за поиском работы, либо за тем, чтобы получить соответствующее пособие.

Как сообщал ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, на 15 апреля количество безработных россиян составляло 735 тыс. человек.

Вице-премьер напомнила, что в нерабочие дни до 11 мая работали лишь отдельные предприятия, заработная плата в этот период выплачивалась за счёт работодателей. «Мы понимали, что это всё равно будет вызывать тревожные тенденции на рынке труда, приводить к тому, что ряд наших граждан будет терять работу», — отметила она.

Таким образом, положение тех, кто сумел сохранить хотя бы рабочее место в результате карантина, введённого властями, значительно лучше, положение тех, кто вообще остался без работы. Впрочем, последние могут встать на биржу труда и получать хоть какое-то пособие от государства. Те же, кто формально работает, но не получает зарплаты (а таким тоже немало), вообще оказались без средств к существованию.

Русская линия