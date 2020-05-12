Согласно новому указу мэра Москвы № 55-УМ от 7 мая, все работодатели будут обязаны тестировать своих работников на коронавирус. А именно в период с 12-го по 31 мая нужно будет протестировать не менее 10% сотрудников из тех, что продолжают физически ходить на работу. А уже с 1 июня эту процедуру нужно будет повторять каждые 15 календарных дней. Финиш не прописан, сообщает радио «Бизнес ФМ».

Таким образом, получается, что как минимум за ближайшие полтора месяца, работодатели должны проверить на коронавирус треть персонала. И не важно, есть ли у всех этих сотрудников какие-нибудь симптомы. Ещё один пункт указа гласит, что работодатель должен обеспечить взятие крови у работников для анализа на антитела. Сами тесты на антитела оплатит город.

О каких суммах в целом идёт речь? В Москве продолжают ходить на работу порядка 3 млн человек. Значит, за ближайшие 45 дней работодателям нужно будет оплатить миллион тестов на COVID-19. Каждый стоит около 2 тысяч. Плюс оплатить забор биоматериала для теста на антитела. Процедура с выездом — 700 рублей. Таким образом, бизнесу это обойдётся в 2,7 млрд рублей за полтора месяца.

О том, что тесты на антитела оплатит город, заявила заместительница мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Но их всё равно кто-то сделает. По рынку тест на антитела в Москве сегодня стоит 5 тысяч рублей. Городу, наверняка, сделают скидку за опт, но тем не менее. Если прибавить к расчётам по тесту на коронавирус при миллионе тестируемых, то получится, что только на тестах лаборатории в ближайшие полтора месяца должны заработать около 7,5 млрд рублей.

Если же взять «масочно-перчаточный режим», то получается, что это сумма как минимум удвоится. Одна маска стоит 35 рублей. Пара печаток 20. Москвичу, который добирается на работу общественным транспортом, чтобы не нарваться на штраф (о здоровье тут речи нет), в день нужно две маски и две пары перчаток. Это 110 рублей в день или почти 5 тысяч за полтора месяца. Выходит, что благодаря введению «масочно-перчаточного режима» производители этих товаров в ближайшее время заработают ещё как минимум 7,5 млрд рублей.

При этом, как сообщает Newsru.com, ещё в начале февраля, до дефицита масок в городских аптеках, московский метрополитен объявил три закупки на приобретение медицинских масок на сумму в 900 тысяч рублей (данные сервиса «СПАРК-Маркетинг»). Всего же планировалось приобрести 549 тысяч масок по цене 1,64 рубля за штуку. В конце того же месяца подземка опубликовала извещения о покупке 1,4 млн пар нитриловых перчаток на общую сумму в 6,2 млн рублей. Стоимость одной пары — 4,37 рубля.

В результате получается, что пассажиры покупают маски и перчатки в метро с огромной наценкой по отношению к оптовой цене. При этом в некоторых городах мира маску на входе в метро выдают бесплатно — например, в испанском Мадриде и французском Париже. В Москве же средства защиты будут бесплатно выдавать только маломобильным группам населения и многодетным семьям, да и то при соблюдении определенной процедуры. Для этого накануне поездки им нужно позвонить в центр обеспечения мобильности и предупредить, что у них нет своих масок и перчаток.

Почему так? На этот вопрос должны ответить российские власти. Но пока они делают вид, что не замечают этой проблемы.

Русская линия