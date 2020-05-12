В этом году из-за коронавируса власти Кировской области призывают верующих из других регионов не приезжать в Вятку…

Вопрос о проведении одного из крупнейших в России Великорецкого крестного хода обсуждался 12 мая 2020 года в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «АиФ-Киров».

Ежегодно в Кировскую область в начале июня съезжаются многочисленные паломники из разных регионов России и других стран, однако в связи с пандемией COVID-19 Крестный ход пройдёт в этом году в своеобразном «закрытом режиме». Верующим из соседних регионов рекомендовано воздержаться от участия в православном шествии.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что обратится к главам соседних регионов за поддержкой, и попросит их призвать жителей не приезжать в Кировскую область. Также подчёркивается, что всех прибывающих в регион ждёт обязательный двухнедельный карантин.

В этом году Великорецкий образ святителя Николая Чудотворца будет перевозиться на места стоянок на транспорте. Кроме того, во время Крестного хода число богослужений будет сокращено, службы будут проходить на открытом воздухе с соблюдением дистанции между паломниками. Храмы на время Крестного хода будут закрыты.

Великорецкий крестный ход известен с начала XV века. В 2000 году к его 600-летию решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II он получил статус всероссийского. В прошлом году в этот самый масштабный и продолжительный в Русской Православной Церкви Крестный ход отправились около 27 тысяч человек.

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