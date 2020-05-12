Количество людей на богослужениях будет определяться соотношением один человек на 10 кв. м.…

Согласно совместному документу Министерства образования и по делам религии и Министерства здравоохранения Греции, которое, как ожидается, будет объявлено 12 мая 2020 года, в стране с 17 мая будет разрешено проводить любые религиозные службы и церемонии (включая свадьбы и крещения) с участием верующих во всех местах поклонения всех религиозных общин, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на издание Protothema.gr.

Максимально допустимое количество людей на богослужениях определяется соотношением один человек на 10 кв. м. (например, в храме или ином месте религиозного поклонения площадью 300 кв.м. максимально допустимое количество людей — 30 человек), и они должны поддерживать между собой дистанцию длиной метра. Для мест отправления культа более 500 кв.м. максимальное количество верующих — 50 человек.

Меры по защите общественного здоровья, которые должны соблюдаться, подробно изложены в указанном межведомственном документе (например, рекомендации по использованию масок, обязательному использованию антисептика для гигиены рук, частая очистка поверхностей и т. д.).

Также уточняется, что в случае совершения богослужений или религиозных церемоний на открытых пространствах применяются общие правила проведения публичных мероприятий на открытом воздухе.

Срок действия правил, изложенных в межминистерском документе, — с 17 мая по 5 июня 2020 года.

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