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Сводка новостей от 11 мая 2020

Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Сейчас что бы ни случилось, всё списывают на коронавирус. Ухо заболело — коронавирус, нога заболела — коронавирус, во всём подозревают коронавирус. А он здесь ни при чём»
Предстоятель УПЦ призвал не преувеличивать опасность пандемии коронавируса и сохранять трезвое отношение к ограничительным мерам в связи с его распространением…

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий9 мая 2020 года, во время брифинга у Вечного огня в Парке Вечной Славы в Киеве Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал о своём отношении к коронавирусу и ситуации в Киево-Печерской лавре. Видеозапись брифинга была опубликована в Интернете, сообщает СПЖ.

Отвечая на вопрос о коронавирусе, владыка Онуфрий призвал не впадать в панику и истерию по этому поводу.

«Мы все больны. У каждого своя болячка. Да, есть люди, у которых поднималась температура, теперь понизилась температура. У другого завтра она поднимется. Это жизнь. Тем более, сейчас такой сезон, переход с зимы в весну. Всегда все болеют. Но сейчас что бы ни случилось, всё списывают на коронавирус, — сказал Предстоятель. — Ухо заболело — коронавирус, нога заболела — коронавирус, во всём подозревают коронавирус. А он здесь ни при чём. Не нужно на него клеветать. Люди болеют, лечатся, всё слава Богу».

Он также подчеркнул, что людям просто важно своевременно обращаться за помощью к медикам.

«В основном умирают те, кто хоть и заразился коронавирусом, но эта болезнь проходит на фоне другой тяжёлой болезни, которая уже была: сахарного диабета, сердечных серьёзных заболеваний. И люди не выдерживают. А обычные люди, если вовремя приходят, лечатся, то выздоравливают, становятся в ряды, снова трудятся и молятся», — отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Что касается ситуации в Киево-Печерской Лавре и появления петиции о её передаче «ПЦУ», то Предстоятель УПЦ призвал не обращать внимание на подобные провокации.

«Точно так можно собрать подписи на любое здание, принадлежащее не мне, а кому-то другому. Вот мне понравилось, я собрал подписи и хочу этим завладеть. Ты построй, а не подписи собирай! Тогда и будешь владеть Лаврой. Строили Лавру наши предки, и мы там молимся и за них, и за нынешнее, и за грядущее поколение», — подчеркнул митрополит Онуфрий.

Он отметил, что такие попытки захвата Лавры выглядят искусственно. «Это всё настолько искусственно и шито белыми нитками. Лавра — это монастырь, в котором живёт множество монахов. Они трудятся, молятся за нашу Украину, помогают, чем могут стране. А так, кто захотел — подписался и идёт захватывать Лавру», — сказал владыка Онуфрий, дав понять, что обитель останется во владении УПЦ.

Русская линия

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Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Сейчас что бы ни случилось, всё списывают на коронавирус. Ухо заболело — коронавирус, нога заболела — коронавирус, во всём подозревают коронавирус. А он здесь ни при чём»
Предстоятель УПЦ призвал не преувеличивать опасность пандемии коронавируса и сохранять трезвое отношение к ограничительным мерам в связи с его распространением...

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