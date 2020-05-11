Священник продолжает находиться в больнице, искусственная вентиляция лёгких ему не требуется…

Председатель Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, 5 мая госпитализированный в связи с подозрением на заражение коронавирусом, в настоящее время находится в состоянии средней тяжести, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на паству в окружении священника.

«Состояние отца Димитрия некритичное и в последние дни не ухудшается, искусственная вентиляция лёгких, слава Богу, не потребовалась», — отметил собеседник агентства, поблагодарив всех за молитвы о заболевшем отце Димитрии.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что священник якобы находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Эта информация оказалась ложной.

Русская линия