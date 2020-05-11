Русская линия
Сводка новостей от 11 мая 2020

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Святителя Кирилла, епископа Туровского и вспоминаем князя М.Л.Шаховского…

Памятник Святителю Кириллу ТуровскомуСвятитель Кирилл, епископ Туровский, родился в 30-х годах XII века в городе Турове в семье богатых родителей. С малых лет он с усердием читал Священные Книги и достиг их совершенного познания. Учился святой Кирилл не только у русских, но и у греков. По достижении зрелого возраста он отказался от наследства и принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре, где находилась кафедра туровских епископов. Святой Кирилл много подвизался в посте и молитве и вскоре соделал себя вместилищем Святого Духа. Он учил иноков полному послушанию игумену, ибо инок, который не находится в послушании у игумена, не исполняет своего обета и потому не может спастись.

Сохранилось три сочинения святого Кирилла об иноческой жизни, одно из которых — «Сказание о черноризском чине от Ветхого Закона и от Нового» — может быть отнесено ко времени пребывания его в монастыре. Через некоторое время святой Кирилл удалился в затвор на столп, где еще более усилил подвиги и «многа Божественна Писания изложи». Многие обращались к нему за советом в духовной жизни.

Святость жизни святого Кирилла обратили на него всеобщее внимание, и его избрали на Туровскую кафедру. В 1169 году святитель Кирилл принимал участие в соборе, осудившем епископа Феодора, который занял Владимиро-Суздальскую кафедру и пытался отделиться от Киевской митрополии. Святитель Кирилл обличил ересь Феодора и составил много посланий к святому князю Андрею Боголюбскому (память 4 июля), в которых поучал его и наставлял по поводу церковных нестроений в Ростовской земле.

Еще до 1182 года по любви к уединению святитель Кирилл оставил кафедру и полностью посвятил себя писанию духовных сочинений. Он написал многочисленные поучения об иноческой жизни, составил слова на весь годичный круг Господских праздников, но не все они сохранились. Поучения святителя Кирилла помещались в сборниках наряду с древними святоотеческимп творениями.

Скончался святитель Кирилл 28 апреля около 1183 года. От современников он получил именование Русского Златоуста.

Князь Михаил Львович ШаховскойСегодня день памяти одного из лидеров монархического движения в России председателя Совета Русского Собрания князя Михаила Львовича Шаховского, скончавшегося в 1912 г.

Он родился 6 ноября 1846 г., был представителем старинного рода, восходящего к князю Рюрику. После окончания Полтавского Петровского корпуса служил в гусарском полку, однако из-за слабого здоровья вынужден был выйти в отставку. Прославился своими трудами на земском поприще в Харьковской губернии, был известным статистиком.

В годы смуты Шаховской принял участие в деятельности харьковских патриотических союзов, был членом одного из отделов Союза Русского Народа (СРН). В октябре 1906 г. избран руководителем старейшей монархической организации — Русского Собрания (РС). Под его руководством РС превратилась из клуба по интересам в боевую патриотическую партию: была принята программа РС, внесены изменения в устав, позволявшие организации принимать участие в выборах в Госдуму, стал регулярно выходить печатный орган «Вестник Русского Собрания». Но главной заслугой Шаховского стало создание при РС русской национальной гимназии и строительство Дома Русского Собрания, к чему он прилагал немало усилий. Князь Шаховской трудился не покладая рук. В мае 1909 г. он вынужден был покинуть Петербург и уехать на лечение, поскольку его далеко не богатырское здоровье было расшатано.

Вернуться ему уже было не суждено, через три года князь скончался. Ему ставили в заслугу, что при его руководстве «какая-либо ссора в Совете или Собрании совершенно была невозможна». Совет возложил на гроб Шаховского серебряный венок, который впоследствии его вдова пожертвовала в церковь РС, поместив внутрь икону небесного покровителя почившего князя Архистратига Михаила и вложив икону и венок в особый киот. Этот дар был, видимо, похищен при закрытии храма после революции.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Состояние протоиерея Димитрия Смирнова средней тяжести
Священник продолжает находиться в больнице, искусственная вентиляция лёгких ему не требуется...

Израиль продолжает активную аннексию земель на Ближнем Востоке
Предстоятели Христианских Церквей на Святой Земле крайне обеспокоены односторонними действиями евреев, которые торпедируют любые мирные переговоры...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Святителя Кирилла, епископа Туровского и вспоминаем князя М.Л.Шаховского...
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика