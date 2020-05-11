Белоруссия стала единственным государством в мире, граждане которого не испугались коронавируса и почтили память погибших в Великой Отечественной войне военным парадом…

9 мая 2020 года в Минске прошёл торжественный военный парад, посвящённый 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подобный (но значительно более масштабный) парад должен был пройти в этом году в Москве, но в Кремле испугались пандемии коронавируса и решили отменить праздник. В итоге Белоруссия стала единственной страной в мире, где парадом почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

В ходе торжеств Александр Лукашенко пожелал соотечественникам мирного неба, здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во благо родной Беларуси, сообщает ИА БЕЛТА.

«Этот праздник для нас священный. Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима», — подчеркнул президент Белоруссии.

«Сегодня мы чтим подвиг наших отцов и дедов. Их путь к победе был омыт слезами матерей, жён и детей, пропитан кровью павших в боях товарищей и мирных жителей, овеян пеплом сожжённых врагом деревень, — заявил глава государства. — Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, кыргызов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев — всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников — США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов».

Печально, что в российских СМИ белорусские торжества получили крайне негативное освещение. Обида Кремля на Минск в данном случае вполне понятна, однако обвинять белорусские власти в том, что они якобы сгоняли на военный парад жителей Белоруссии по разнорядке (а такие «объяснения» парада звучали в раде государственных СМИ России) за гранью цинизма.

У белорусов, в отличие от нас, хватило мужества и сил почтить память погибших во Второй Мировой войне военным парадом, ну и, слава Богу, честь им и хвала.

Русская линия